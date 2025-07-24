Матч «Краснодар» — «Локомотив» 26 июля 2025 года: рискованные ставки с коэффициентами 10 и выше

Не стоит недооценивать «Краснодар». Да, в первом матче они проявили себя недостаточно хорошо, но при этом выиграли 3:0. Представляете, что будет, если «быки» соберутся? А сделать это придется. Действующие чемпионы впервые в новом сезоне сыграют при своих трибунах, где нельзя упасть в грязь лицом. О нехватке мотивации в матче с серьезным соперником не может идти и речи, а состав при этом находится в оптимальной форме. «Краснодар» вполне может активно начать и забить быстрый гол против довольно молодого «Локомотива». Дальше свое дело сделают эмоции, которых должно быть много. Мы уже видели в матче первого тура, к каким ошибкам может приводить прессинг «быков», так что и «железнодорожникам» стоит приготовиться к серьезной проверке. В прошлом сезоне коллектив Мусаева уже побеждал москвичей со счетом 3:0, почему бы не повторить это снова, но в рамках первого тайма?