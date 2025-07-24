Матч «Краснодар» — «Локомотив» 26 июля 2025 года: рискованные ставки с коэффициентами 10 и выше

Действующий чемпион РПЛ «Краснодар» начал новый сезон с победы, но уже во второй игре ему предстоит серьезная проверка в лице «Локомотива». Москвичи выиграли свой матч 3:0 и едут на гостевую игру с отличным настроением. Основной прогноз на матч можно прочитать на нашем сайте, а в этом материале мы попробуем предугадать события с высокими коэффициентами.
Голевая передача Дмитрия Воробьева за 7,00
Именно Воробьев стал тем игроком в составе «Локомотива», кто дал команде импульс в концовке прошлой встречи. Дмитрий отлично играет корпусом и хорошо сбрасывает мячи партнерам возле чужой штрафной. Шанс того, что Воробьев снова выйдет во втором тайме и зацепится за несколько пасов в штрафную, высок. А уж забивать на последних минутах москвичи умеют.
Победа «Локомотива» с форой −2 за 18,00
«Краснодар» в первом туре был мало похож на фаворита чемпионата. У «быков» совсем ничего не получалось в атаке, а в защите удалось не пропустить, во многом, из-за качества реализации у соперника. Счет 3:0 по итогам встречи слабо отражает форму действующего чемпиона — коллектив Мусаева, кажется, пока не готов к серьезным сражениям. «Локомотив» же — молодая команда с большими амбициями. В концовке прошлой встречи у «железнодорожников» как будто переключился выключатель, и атаки стали завершаться голами — залетел даже не самый очевидный удар в ближний угол от Бакаева. Москвичи едут в «Краснодар» в отличном настроении, а, если сохранится кураж с прошлой встречи, разгром станет вполне реальным вариантом развития событий.
Первый гол в матче забьет Руденко за 12,00
Нападающий хорошо проявил себя в первом матче за «Локомотив», набрав 2 очка (гол + пас). Шансов на то, что Руденко снова выйдет в стартовом составе, много. Форвард сейчас — самый «горячий» игрок в команде. Эмоций у футболиста, который еще недавно выступал в «Химках» и не на что не рассчитывал, а теперь является стартовым игроком «Локомотива», полно. Отличиться в предстоящем матче он вполне способен, а сделать это первым будет не так сложно.
Индивидуальный тотал «Краснодара» во первом тайме больше 2,5 за 14,00
Не стоит недооценивать «Краснодар». Да, в первом матче они проявили себя недостаточно хорошо, но при этом выиграли 3:0. Представляете, что будет, если «быки» соберутся? А сделать это придется. Действующие чемпионы впервые в новом сезоне сыграют при своих трибунах, где нельзя упасть в грязь лицом. О нехватке мотивации в матче с серьезным соперником не может идти и речи, а состав при этом находится в оптимальной форме. «Краснодар» вполне может активно начать и забить быстрый гол против довольно молодого «Локомотива». Дальше свое дело сделают эмоции, которых должно быть много. Мы уже видели в матче первого тура, к каким ошибкам может приводить прессинг «быков», так что и «железнодорожникам» стоит приготовиться к серьезной проверке. В прошлом сезоне коллектив Мусаева уже побеждал москвичей со счетом 3:0, почему бы не повторить это снова, но в рамках первого тайма?