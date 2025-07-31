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Матч «Акрон» — «Спартак» 3 августа 2025 года: очередная встреча Дзюбы с бывшей командой

«Акрон» встретится со «Спартаком» в 3 туре российской Премьер-лиги.

Андрей Шаталин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Обе команды подошли к очному противостоянию с контрастными настроениями. Тольяттинцы в прошлом туре впечатляюще разобрались с «Сочи» — 4:0 уже к перерыву, и поднялись выше красно-белых в турнирной таблице. Команда Заура Тедеева демонстрирует атакующий футбол, грамотно чередует состав и не проигрывает с начала сезона. «Спартак» же после минимальной победы над махачкалинским «Динамо» неожиданно провалился в домашней игре с «Балтикой» — 0:3 и сразу две красные карточки. Москвичи ослаблены дисквалификациями и буксуют на трансферном рынке, что только добавляет интриги. Особое внимание будет приковано к Артему Дзюбе, для которого матч с бывшей командой всегда принципиален. На фоне уверенного старта «Акрона» и турбулентности в стане гостей, этот поединок обещает быть непростым для фаворита и может стать одним из центральных событий игрового дня.

Где смотреть онлайн-трансляцию в прямом эфире

Встречу будет в прямом эфире показывать «МатчПремьер».

Когда и во сколько начало матча

Матч состоится 3 августа 2025. Стартовый свисток прозвучит в 13:30 по московскому времени.

Известен ли состав команд

Ориентировочные стартовые составы команд выглядят так.

«Акрон»

Вратарь: Гудиев.

Защитники: Фернандес, Бокоев, Неделчару, Савичев.

Полузащитники: Лончар, Джурасович, Джаковац, Болдырев.

Нападающие: Дзюба, Пестряков.

«Спартак»

Вратарь: Максименко.

Защитники: Мангаш, Бабич, Денисов, Литвинов.

Полузащитники: Умяров, Пруцев, Барко, Перейра, Солари.

Нападающие: Гарсия.

Где проходит футбольный матч

Матч пройдет на «Самара Арене» в Самаре.

Футбол. Премьер-лига
03.08
Акрон
:
Спартак
Все коэффициенты
П1
4.50
X
4.20
П2
1.74
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