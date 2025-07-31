Матч «Акрон» — «Спартак» 3 августа 2025 года: очередная встреча Дзюбы с бывшей командой

Обе команды подошли к очному противостоянию с контрастными настроениями. Тольяттинцы в прошлом туре впечатляюще разобрались с «Сочи» — 4:0 уже к перерыву, и поднялись выше красно-белых в турнирной таблице. Команда Заура Тедеева демонстрирует атакующий футбол, грамотно чередует состав и не проигрывает с начала сезона. «Спартак» же после минимальной победы над махачкалинским «Динамо» неожиданно провалился в домашней игре с «Балтикой» — 0:3 и сразу две красные карточки. Москвичи ослаблены дисквалификациями и буксуют на трансферном рынке, что только добавляет интриги. Особое внимание будет приковано к Артему Дзюбе, для которого матч с бывшей командой всегда принципиален. На фоне уверенного старта «Акрона» и турбулентности в стане гостей, этот поединок обещает быть непростым для фаворита и может стать одним из центральных событий игрового дня.