Матч «Акрон» — «Спартак» 3 августа 2025 года: очередная встреча Дзюбы с бывшей командой

Обе команды подошли к очному противостоянию с контрастными настроениями. Тольяттинцы в прошлом туре впечатляюще разобрались с «Сочи» — 4:0 уже к перерыву, и поднялись выше красно-белых в турнирной таблице. Команда Заура Тедеева демонстрирует атакующий футбол, грамотно чередует состав и не проигрывает с начала сезона. «Спартак» же после минимальной победы над махачкалинским «Динамо» неожиданно провалился в домашней игре с «Балтикой» — 0:3 и сразу две красные карточки. Москвичи ослаблены дисквалификациями и буксуют на трансферном рынке, что только добавляет интриги. Особое внимание будет приковано к Артему Дзюбе, для которого матч с бывшей командой всегда принципиален. На фоне уверенного старта «Акрона» и турбулентности в стане гостей, этот поединок обещает быть непростым для фаворита и может стать одним из центральных событий игрового дня.
Где смотреть онлайн-трансляцию в прямом эфире
Встречу будет в прямом эфире показывать «МатчПремьер».
Когда и во сколько начало матча
Матч состоится 3 августа 2025. Стартовый свисток прозвучит в 13:30 по московскому времени.
Известен ли состав команд
Ориентировочные стартовые составы команд выглядят так.
«Акрон»
Вратарь: Гудиев.
Защитники: Фернандес, Бокоев, Неделчару, Савичев.
Полузащитники: Лончар, Джурасович, Джаковац, Болдырев.
Нападающие: Дзюба, Пестряков.
«Спартак»
Вратарь: Максименко.
Защитники: Мангаш, Бабич, Денисов, Литвинов.
Полузащитники: Умяров, Пруцев, Барко, Перейра, Солари.
Нападающие: Гарсия.
Где проходит футбольный матч
Матч пройдет на «Самара Арене» в Самаре.