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Прогноз на матч «Акрон» — «Спартак» 3 августа 2025 года: ждем голевую перестрелку

В рамках 3-го тура РПЛ «Акрон» сыграет со «Спартаком». На что ставить в матче — в прогнозе от Спорт Mail.

Андрей Шаталин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

«Акрон» — дебютант прошлого сезона, уверенно начавший новый чемпионат, принимает «Спартак», который предпринимает очередную попытку найти стабильность под руководством Станковича. Тольяттинцы идут без поражений и занимают второе место после двух туров. У москвичей — победа над «Динамо» из Махачкалы и болезненное поражение от «Балтики».

Обе команды успели также провести матчи в Кубке России: «Акрон» обыграл «Балтику», «Спартак» взял верх над «Ростовом». Пока красно-белые только притираются к новым схемам и теряют футболистов из-за удалений, тольяттинцы уже играют слаженно. И в этом может крыться одна из главных интриг встречи.

Коэффициенты букмекеров на матч «Акрон» — «Спартак»

Букмекеры предсказуемо считают фаворитом «Спартак»: победу гостей оценивают коэффициентом 1,74, ничья идет по линии за 4,10, а успех «Акрона» предлагают за 4,30. Тотал больше 2,5 голов букмекеры оценивают в 1,69, на меньше — 2,25.

Прогноз на матч «Акрон» — «Спартак»

Коллектив Тедеева начал сезон с 4 очками за два тура — сыграли вничью с «Крыльями Советов» (1:1) и разгромили «Сочи» (4:0). В Кубке тоже положительный результат: победа над «Балтикой» (2:1), пусть и в матче с миксом из основных и резервных составов. В этих встречах команда проявила характер и агрессию — футбол, который Тедеев ставит с прошлого сезона.

Главный тренер доволен стартом, но прямо заявляет: без усилений по всем линиям, кроме позиции форварда, трудно будет держать темп на длинной дистанции. Теперь «Акрон» ждет серьезная проверка соперником другого уровня.

«Спартак» начал с победы над махачкалинским «Динамо» (1:0), показав неплохую дисциплину и контроль. Однако уже во втором туре команда Станковича развалилась под давлением «Балтики» (0:3): два удаления, минимум контригры. На Кубок красно-белые вышли собраннее и обыграли «Ростов» (2:0), за что получили порцию одобрения от тренерского штаба.

Но к игре «Спартака» по-прежнему много вопросов: ось команды нестабильна, а Маркиньос и Заболотный пропускают матч из-за дисквалификаций. Подписанный у «Бешикташа» Жедсон Фернандеш за рекордные 27 млн евро должен усилить центр, но не факт, что он дебютирует уже сейчас. И без того нестабильный «Спартак» едет в Самару с кадровыми потерями и под давлением результата.

Футбол
Премьер-лига 2025/2026
Тур 3, 3.08.2025, 13:30
Акрон
-
Спартак
-

Да, «Спартак» выиграл у «Акрона» все три прошлых матча за год, но сейчас у тольяттинцев другая динамика. Они в хорошей форме, забивают и не уступают по духу. А вот у москвичей есть как потери в составе, так и нестабильность. Букмекеры отдают предпочтение гостям, но «Акрон» способен удивить. При этом очные матчи команд почти всегда получаются результативными. Наш прогноз: обе забьют — 1,66 и тотал больше 3 — 2,03.

Статистические тренды в играх «Акрона» и «Спартака»

«Акрон»
«Спартак»
Не проигрывает 3 матча подряд.
В 5 из 6 последних матчей забивала только одна из команд.
В 5 матчах из 6 последних был тотал больше 2,5.
Выиграл 4 из 6 последних матчей на выезде.

Мнение эксперта: шансы на победу

Эксперт «Рейтинг Букмекеров» Константин Генич поделился таким прогнозом: «Матч должен получиться, на мой взгляд, “верховым”, в котором “Спартак”, как мне кажется, не проиграет. На победу “Спартака” я не рискну ставить. В прошлом сезоне “Спартак” с 0:2 отыгрался и выиграл 3:2 в самой концовке. Посмотрим, как будет сейчас. Мой прогноз — “X2 и тотал больше 2,5” за 1,96».

Ставки на матч «Акрон» — «Спартак» 3 августа 2025 года

Обе забьют — 1,66.

Тотал больше 3 — 2,03.

Футбол. Премьер-лига
03.08
Акрон
:
Спартак
Все коэффициенты
П1
4.60
X
4.30
П2
1.74
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