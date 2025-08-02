Прогноз на матч «Акрон» — «Спартак» 3 августа 2025 года: ждем голевую перестрелку

Да, «Спартак» выиграл у «Акрона» все три прошлых матча за год, но сейчас у тольяттинцев другая динамика. Они в хорошей форме, забивают и не уступают по духу. А вот у москвичей есть как потери в составе, так и нестабильность. Букмекеры отдают предпочтение гостям, но «Акрон» способен удивить. При этом очные матчи команд почти всегда получаются результативными. Наш прогноз: обе забьют — 1,66 и тотал больше 3 — 2,03.