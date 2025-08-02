Прогноз на матч «Пари НН» — «Локомотив» 2 августа 2025 года: «железнодорожники» едут за очередной победой

В Кубке «Локо» уступил ЦСКА (1:2), но играл с ротацией, и после выхода основы стал заметно активнее. Особенно выделяется Батраков, отличившийся двумя голами против «Краснодара» и забивший еще один в кубковом дерби. Вся атакующая линия москвичей действует слаженно и динамично, а контроль в центре поля обеспечивают Баринов и Карпукас. Проблемы возможны лишь при переходе из атаки в оборону, но «Пари НН» в нынешнем состоянии вряд ли сможет этим воспользоваться.