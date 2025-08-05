Провал звездного «Амкала», голевая засуха «БроукБойз» и победа 2Drots: экспресс на матчи медиаклубов в Кубке России

У «БроукБойз» заявлений относительно состава не было. Значит, стоит ждать максимально боевую заявку — обычно медиаклубы серьезно подходят к Кубку России. Под руководством тренера Дмитрия Кузнецова «Броуки» могут побеждать — наставник многого добился в прошлой команде. Теперь же у специалиста появилась новая мотивация, которая должна дать толчок и всему коллективу. Тем более «Орел» — не самый страшный соперник. В основном, команда сводит матчи к ничьим. Это говорит о проблемах с атакой, но при этом дает результат — только раз проиграли в 7 последних матчах. Игра будет напряженной, но победителями из нее должны выходить «Броуки». Поставим на тотал меньше 3 — за 1,45.