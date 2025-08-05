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Провал звездного «Амкала», голевая засуха «БроукБойз» и победа 2Drots: экспресс на матчи медиаклубов в Кубке России

Собираем экспресс на игры медиаклубов в Кубке России, которые пройдут 5 и 6 августа. Что выбрать в матчах «Амкала», «БроукБойз» и 2Drots — в прогнозе от Спорт Mail.

Андрей Монид
Автор Спорт Mail
Источник: Lenta.Ru

В Кубке России стартует Путь регионов, а мы обратим внимание на старт медиаклубов в этом турнире. 5 и 6 августа нас ожидают игры «Амкала», 2Drots и «БроукБойз». Соберем экспресс на три этих события и подогреем интерес к просмотру этих матчей.

Прогноз на матч «Амкал» — «Квант»

«Амкал» собирается устроить шоу в Кубке России. У клуба были проблемы с финансами, из-за которых он вообще мог оказаться без турнира, но деньги все же нашлись. Теперь «Амкал», видимо, собирается побыстрее завершить свое выступление. Сложно как-то иначе воспринимать новость о том, что за медиаклуб выйдут играть блогеры (в том числе Wylsacom), певцы и прочие артисты с минимальным погружением в футбольную среду. Стоит отметить, что в Кубке России разрешены только пять замен, поэтому сменить всех селебрити на старте матча не удастся.

Футбол
Кубок России 2025/2026
Путь регионов. 1-й раунд, 5.08.2025, 18:00
Амкал
-
Квант
-

Коллектив из Обнинска — не самый сильный оппонент. Побед игроки Второй лиги не видели 19 матчей подряд, а последние встречи чаще всего кончаются разгромом. Однако оступиться в такой встрече «Квант», кажется, не имеет права. Весь вопрос в том, пропустят ли профессионалы хоть раз от любителей. Многое будет зависеть от мотивации — футболисты могут воспринять матч как шоу и сыграть налегке. Хотя есть вероятность и обратного — жест «Амкала» обнинцы воспримут как оскорбление и сделают все, чтобы разгромить соперника. В любом случае поставим на тотал больше 3,5 — за 1,51.

Прогноз на матч «БроукБоуз» — «Орел»

Футбол
Кубок России 2025/2026
Путь регионов. 1-й раунд, 6.08.2025, 18:00
Broke Boys
-
Орел
-

У «БроукБойз» заявлений относительно состава не было. Значит, стоит ждать максимально боевую заявку — обычно медиаклубы серьезно подходят к Кубку России. Под руководством тренера Дмитрия Кузнецова «Броуки» могут побеждать — наставник многого добился в прошлой команде. Теперь же у специалиста появилась новая мотивация, которая должна дать толчок и всему коллективу. Тем более «Орел» — не самый страшный соперник. В основном, команда сводит матчи к ничьим. Это говорит о проблемах с атакой, но при этом дает результат — только раз проиграли в 7 последних матчах. Игра будет напряженной, но победителями из нее должны выходить «Броуки». Поставим на тотал меньше 3 — за 1,45.

Прогноз на матч 2Drots — «Торпедо» Владимир

Футбол
Кубок России 2025/2026
Путь регионов. 1-й раунд, 6.08.2025, 20:15
2DROTS
-
Торпедо Вл
-

2Drots — одна из самых богатых и известных команд медиафутбола. В их составе не так много звезд, но по силе они вряд ли уступают команде Второй лиги. К этому стоит добавить огромную фанбазу, которая ярко поддерживает клуб, и сверхмотивацию — неотъемлемый момент у таких коллективов в Кубке России. Владимирское «Торпедо» находится в неплохой форме и редко уступает в последних матчах, но вряд ли сможет устоять в этой встрече.

Дело в том, что 2Drots поменяли вектор развития на агрессивный футбол с давлением и владением мячом. Времени, чтобы поставить такой стиль у них было достаточно, а исполнителей, кажется, должно хватить, чтобы сделать это качественно. Наш прогноз: победа 2Drots — за 1,43.

Экспресс на матчи Кубка России 5 и 6 августа 2025 года

«Амкал» — «Квант»: тотал больше 3,5 — 1,51.

«БроукБоуз» — «Орел»: тотал меньше 3 — 1,44.

2Drots — «Торпедо»: победа 2Drots — 1,43.

Общий коэффициент: 3,13.

Футбол. Кубок России
05.08
Амкал
:
Квант
Все коэффициенты
П1
2.45
X
4.45
П2
2.20