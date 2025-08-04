Прогноз на матч «Рубин» — «Сочи» 4 августа 2025 года: казанцы заставят Морено отдать еще ползарплаты?

«Рубин» успешно стартовал в сезоне: победа в Грозном над «Ахматом», волевая ничья с «Зенитом» и уверенная игра в Кубке против «Оренбурга» подтверждают, что казанцы возвращаются в число крепких команд чемпионата. В домашнем матче против команды Морено они постараются развить успех. «Сочи» же находится на грани кризиса — два подряд разгромных поражения в РПЛ и еще одно фиаско в Кубке усилили давление на испанского специалиста. Однако мотивация у гостей запредельная, ведь любое очко сейчас может стать точкой отсчета для возрождения. Фаворит очевиден, но расслабляться хозяевам нельзя — иначе возможна осечка.