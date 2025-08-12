Прогноз на матч «Динамо» Москва — «Краснодар» 13 августа 2025 года: «быки» снова победят Карпина

На «ВТБ Арене» сойдутся «Динамо» и «Краснодар» — команды, которые совсем недавно встречались в РПЛ. Тогда игра получилась в одни ворота, «быки» задавили бело-голубых. В целом, у команды Карпина старт сезона не задался, упущенная победа с «Сочи» — лишнее тому подтверждение. У гостей тоже не все гладко — старт Кубка России они начали с поражения, а в лиге уступили «Локомотиву». Этот матч — шанс для «Динамо» взять реванш и прервать серию побед «Краснодара» в очных встречах.
Коэффициенты букмекеров на матч «Динамо» Москва — «Краснодар»
Букмекеры ожидают равную борьбу: победа «Краснодара» в основное время оценивается в 2,65, успех «Динамо» Москвы — в 2,55, а ничейный исход идет за 3,70. На тотал больше 2,5 дают 1,70, на меньше — 2,23.
Прогноз на матч «Динамо» Москва — «Краснодар»
Команда Карпина в первых четырех турах одержала две победы, сыграла вничью и один раз проиграла. При этом серия без поражений дома насчитывает уже 12 матчей, что придает москвичам уверенности. В Кубке они начали с победы над «Сочи» (3:2), но победный гол Фомин забил только на 94-й минуте.
В недавней встрече с «Краснодаром» в РПЛ «Динамо» нанесло всего три удара и ни разу не попало в створ, что стало одной из причин поражения. С «Сочи» наоборот, уже бело-голубые доминировали, перебили соперника 29−4 по ударам по воротам, но упустили победу — 1:1.
Чемпион РПЛ пока не демонстрирует прежней стабильности. В пяти последних матчах «быки» выиграли дважды и трижды проиграли, в том числе стартовую игру Кубка против «Крыльев Советов» (1:2). Тем не менее, в лиге они добыли важную победу над «Динамо», а затем на выезде минимально обыграли «Оренбург».
Команда Мусаева умеет надежно действовать в защите: в 3 из 5 последних матчей им удалось сохранить свои ворота в неприкосновенности. В гостях «Краснодар» часто делает ставку на компактную оборону и быстрые атаки, рассчитывая на ошибки соперника.
Обе команды на старте сезона играют не блещут результативностью. Недавняя встреча в чемпионате закончилась минимальной победой «Краснодара», и этот сценарий может повториться. «Динамо» дома постарается действовать активнее, но соперник умеет терпеть и дожимать в концовке. Логично предположить, что матч получится с небольшим количеством голов. Наш прогноз: тотал меньше 2,5 — 2,23 и победа «Краснодара» с форой 0 — 2,00.
Статистические тренды в играх «Динамо» Москва и «Краснодара»
|«Динамо» Москва
|«Краснодар»
|Не проигрывает дома 10 матчей подряд.
|Забивает в последних 5 матчах.
|В 4 из 5 последних матчей был тотал меньше 2,5.
|Выиграл 4 из 5 последних матчей на выезде.
Мнение эксперта: шансы на победу
Эксперт «Рейтинга Букмекеров» Константин Генич поделился такой ставкой: «Учитывая скромную обойму Карпина и вероятное участие молодежи, во втором тайме замены вроде Сперцяна и Кордобы снова могут сыграть ключевую роль. Из шести голов в чемпионате у “Краснодара” пять забиты после 60-й минуты — и это неслучайно. Мусаев грамотно использует замены, а функциональная готовность команды позволяет прибавлять в концовках. Мой прогноз: гол “Краснодара” во втором тайме за 1,75».
Ставки на матч «Динамо» Москва — «Краснодар» 13 августа 2025 года
Тотал меньше 2,5 — 2,23.
Победа «Краснодара» с форой 0 — 2,00.