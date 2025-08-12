Прогноз на матч «Динамо» Москва — «Краснодар» 13 августа 2025 года: «быки» снова победят Карпина

На «ВТБ Арене» сойдутся «Динамо» и «Краснодар» — команды, которые совсем недавно встречались в РПЛ. Тогда игра получилась в одни ворота, «быки» задавили бело-голубых. В целом, у команды Карпина старт сезона не задался, упущенная победа с «Сочи» — лишнее тому подтверждение. У гостей тоже не все гладко — старт Кубка России они начали с поражения, а в лиге уступили «Локомотиву». Этот матч — шанс для «Динамо» взять реванш и прервать серию побед «Краснодара» в очных встречах.