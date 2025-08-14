Ричмонд
Прогноз на матч «Ливерпуль» — «Борнмут» 15 августа 2025 года: чемпион Англии начинает защиту титула

«Ливерпуль» начнет новый сезон Премьер-лиги матчем против «Борнмута». На что ставить — в прогнозе от Спорт Mail.

Андрей Шаталин
Автор Спорт Mail
Источник: ФК "Ливерпуль"

«Ливерпуль» подходит к старту в статусе безоговорочного фаворита, имея за плечами успешное межсезонье и уверенную статистику личных встреч с «Борнмутом». Мерсисайдцы выиграли пять последних матчей против «вишен», трижды с крупным счетом. Подопечные Слота успели провести шесть товарищеских встреч, в которых одержали пять побед, однако старт сезона омрачило поражение в Суперкубке Англии от «Кристал Пэлас» по пенальти.

«Борнмут» завершил прошлый сезон на девятом месте и в летней подготовке выглядел нестабильно, особенно в обороне, продав сразу нескольких ключевых защитников. Гости не могут выиграть четыре матча подряд, а на выезде часто допускают ошибки, что на «Энфилде» может стоить им дорого. Разница в классе и фактор домашнего поля явно склоняют шансы в пользу хозяев.

Коэффициенты букмекеров на матч «Ливерпуль» — «Борнмут»

Букмекеры не сомневаются в «Ливерпуле»: победа хозяев оценивается в 1,28, ничья идет за 6,00, а успех «Борнмута» предлагают за 8,40. Тотал больше 2,5 голов стоит всего 1,36, меньше 2,5 — 2,95.

Прогноз на матч «Ливерпуль» — «Борнмут»

Прошлый сезон «красные» завершили на вершине таблицы, а летом существенно обновили состав. Команда потеряла ряд игроков, но при этом мощно укрепилась, подписав Виртца, Экитике и защитников Фримпонга и Керкеза. Летние спарринги показали готовность коллектива к сезону — яркие победы над «Атлетиком» (3:2, 4:1) и «Йокогамой» (3:1) подтверждают высокий атакующий потенциал.

В то же время поражения от «Милана» (2:4) и неудача в Суперкубке выявили проблемы в обороне. В 11 последних официальных матчах «Ливерпуля» проходила ставка «обе забьют», а в крайних шести встречах команда пробивала индивидуальный тотал 1,5 гола. Дома мерсисайдцы традиционно начинают агрессивно и способны быстро решить исход матча.

Подопечные Ираолы завершили прошлый сезон на девятой позиции, установив клубный рекорд по набранным очкам (56), но летом потеряли сразу трех ключевых защитников: Керкеза, Хейсена и Забарного, это уже отражается на надежности тыла. В межсезонье «Борнмут» провел семь контрольных игр, добившись трех побед, двух ничьих и двух поражений, однако в последних трех матчах забил лишь один мяч. Против «Ливерпуля» «вишни» играют крайне неудачно, и с учетом потерь в составе им будет непросто сдерживать хозяев на протяжении всей игры.

С учетом формы команд, статистики очных встреч и уровня игроков «Ливерпуль» имеет все шансы начать сезон с уверенной победы. Хозяева наверняка будут доминировать с первых минут и постараются обеспечить себе комфортное преимущество к середине второго тайма. Наш прогноз: победа «Ливерпуля» с форой −1,5 за 1,75 и тотал больше 3,5 за 1,94.

Статистические тренды в играх «Ливерпуля» и «Борнмута»

«Ливерпуль» 
«Борнмут»
В 6 последних матчах забивали обе команды.
Выиграл 1 из 6 последних матчей в гостях.
В 4 из 5 последних матчах был тотал больше 2,5.
Проиграл 5 матчах подряд «Ливерпулю».

Мнение эксперта: шансы на победу

Эксперт ВсеПроСпорт.ру Роман Павлюченко «В этой паре, я думаю, у команды Ираолы все-таки меньше шансов на успех. “Ливерпуль” уже серьезнее отнесется к старту АПЛ, выступит не как в Суперкубке. К тому же в пяти последних очных играх выигрывали только “красные”. Так что и тут я поставлю на успех “Ливерпуля” с форой −1,5 за 1,75».

Ставки на матч «Ливерпуль» — «Борнмут» 15 августа 2025 года

Победа «Ливерпуля» с форой −1,5 — 1,75.

Тотал больше 3,5 — 1,94.

