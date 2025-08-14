Прогноз на матч «Ливерпуль» — «Борнмут» 15 августа 2025 года: чемпион Англии начинает защиту титула

Подопечные Ираолы завершили прошлый сезон на девятой позиции, установив клубный рекорд по набранным очкам (56), но летом потеряли сразу трех ключевых защитников: Керкеза, Хейсена и Забарного, это уже отражается на надежности тыла. В межсезонье «Борнмут» провел семь контрольных игр, добившись трех побед, двух ничьих и двух поражений, однако в последних трех матчах забил лишь один мяч. Против «Ливерпуля» «вишни» играют крайне неудачно, и с учетом потерь в составе им будет непросто сдерживать хозяев на протяжении всей игры.