Прогноз на матч «Вулверхэмптон» — «Манчестер Сити» 16 августа 2025 года: Гвардиола начнет с победы

Открывать сезон матчем против «Манчестер Сити» — непростая задача для «Вулверхэмптона», который летом пережил серьезные кадровые изменения. Команда лишилась ключевого бомбардира Куньи, а также нескольких лидеров, и пока новые игроки не успели влиться в состав. Предсезонка лишь подтвердила проблемы в атаке — ни одной победы в четырех матчах и всего два забитых мяча.
«Манчестер Сити» же подходит к старту чемпионата после третьего места в прошлом сезоне и активного обновления состава: ушли Де Брюйне, Грилиш и Уокер, но пришли новые исполнители, которые уже успели проявить себя. Клуб Гвардиолы на фоне соперника выглядит более готовым, сохраняя мощную серию без поражений в АПЛ и уверенно доминируя в очных встречах — 9 побед в последних 10 матчах против «волков». Разрыв в классе очевиден, а для «Сити» старт сезона — момент, когда важно сразу заявить о своих амбициях.
Коэффициенты букмекеров на матч «Вулверхэмптон» — «Манчестер Сити»
Букмекеры верят в «Манчестер Сити»: его победа оценивается в 1,46, ничья идет за 5,00, а на успех «Вулверхэмптона» дают 7,10. Тотал больше 2,5 стоит 1,65, а меньше 2,5 — 2,32.
Прогноз на матч «Вулверхэмптон» — «Манчестер Сити»
Летние изменения в составе стали серьезным вызовом для «Вулверхэмптона». Потеря Куньи, Аит-Нури, Семеду и Гедеша ударила по атакующему потенциалу, а трансферные новички вроде Арьяса, Фера Лопеса и Вульфа пока далеки от оптимальной формы. В товарищеских матчах «волки» проиграли 4 раза и дважды сыграли вничью.
В прошлом сезоне команда заняла 16-е место и теперь снова может оказаться в борьбе за выживание. Домашний фактор в матче с «Сити» не выглядит серьезным преимуществом — за последние пять лет на своем поле «волки» выиграли у манкунианцев лишь однажды.
Команда Гвардиолы завершила прошлый сезон на третьем месте, что по их меркам считается неудачей, и теперь нацелена на возвращение титула. Летом «Сити» усилил фланги и центр поля, сохранил глубину состава и готов к интенсивному графику. На клубном чемпионате мира англичане протестировали новичков и, несмотря на вылет в четвертьфинале от «Аль-Хиляля» (3:4), показали высокую результативность.
В последних встречах с «Вулверхэмптоном» «Сити» стабильно забивает и выигрывает. Даже при возможной ротации состав гостей остается одним из сильнейших в лиге. С учетом формы команд, трансферных изменений и статистики очных встреч «Манчестер Сити» является явным фаворитом. «Вулверхэмптон» в нынешнем состоянии вряд ли сможет сдержать атакующую мощь соперника. Наш прогноз: победа «Манчестер Сити» с форой −1 — 1,70 и тотал больше 3 — 2,04.
Статистические тренды в играх «Вулверхэмптона» и «Манчестер Сити»
|«Вулверхэмптон»
|«Манчестер Сити»
|4 матча подряд без побед.
|Выиграл 5 из 6 последних матчей.
|В 3 из 4 последних матчей был тотал меньше 2,5.
|В 4 из 6 последних матчей был тотал больше 2,5.
Мнение эксперта: шансы на победу
Эксперт ВсеПроСпорт.ру Роман Павлюченко ставит на команду Гвардиолы: «Я все же отдам тут предпочтение “Манчестер Сити”. Его уровень все еще намного выше, чем у “Вулверхэмптона”, который и прошлый сезон слабо провел. Не думаю, что сейчас “волки” стартуют даже с ничьей, хотя определенные трудности они “горожанам” способны доставить. Моя ставка тут — победа “Манчестер Сити” с форой −1 за 1,70».
Ставки на матч «Вулверхэмптон» — «Манчестер Сити» 16 августа 2025 года
Победа «Манчестер Сити» с форой −1 — 1,70.
Тотал больше 3 — 2,04.