Прогноз на матч «Челси» — «Кристал Пэлас» 17 августа 2025 года: Мареска готов к успешному старту в АПЛ

В первом туре АПЛ «Челси» примет «Кристал Пэлас». На что ставить в матче — в прогнозе от Спорт Mail.

Андрей Шаталин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

В прошлом сезоне дерби «Челси» и «Кристал Пэлас» завершалось одинаково — 1:1. Сценарий в обеих встречах был почти зеркальным: «синие» забивали в первом тайме, а «стекольщики» восстанавливали равновесие после перерыва. Теперь команды стартуют в новом чемпионате и подходят к матчу в отличном настроении — оба клуба за последние месяцы успели пополнить свои коллекции трофеев. «Челси» забрал Лигу конференций и клубный чемпионат мира, а «Кристал Пэлас» стал обладателем Кубка и Суперкубка Англии. Вопрос в том, удастся ли андердогу вновь отобрать очки у фаворита.

Коэффициенты букмекеров на матч «Челси» — «Кристал Пэлас»

Букмекеры считают «Челси» фаворитом: победа «синих» оценивается в 1,64, ничья идет за 4,20, а успех «Кристал Пэлас» предлагают за 5,00. Тотал больше 2,5 стоит 1,62, на меньше 2,5 — 2,20.

Прогноз на матч «Челси» — «Кристал Пэлас»

Футбол
Англия 2025/2026
Тур 1, 17.08.2025, 16:00
Челси
-
Кристал Пэлас
-

Прошлый сезон в Премьер-лиге «Челси» завершил на четвертой позиции, что гарантировало место в групповом этапе Лиги чемпионов. При этом главные достижения пришлись на кубковые турниры: в Лиге конференций и на клубном чемпионате мира подопечные Марески добрались до финалов и выиграли оба, причем в решающем матче КЧМ был разгромлен «ПСЖ» (3:0).

Летняя подготовка получилась сжатой из-за поездки в США, но команда успела обыграть «Байер» (2:0) и «Милан» (4:1). Летние новички Делап и Жоао Педро быстро вписались в состав, отличившись дважды в этих встречах. Также в клуб пришли Эстевао, Гиттенс и Хато. Среди тех, кто покинул «Челси» — Санчо, Мадуэке, Петрович, Угочукву и Дьюзбери-Холл.

К стартовому туру «синие» подходят без дисквалифицированного Джексона и травмированных Колуилла, Бадьяшиля и Лавии. Потери некритичны, учитывая глубину состава, но в центре обороны тренерскому штабу придется импровизировать. При этом «Челси» сохранил костяк победного состава и выиграл 16 из последних 18 матчей во всех турнирах.

«Кристал Пэлас» завершил прошлый чемпионат на 12-м месте, но стал сенсацией в кубках, взяв Кубок Англии и, неделю назад, Суперкубок страны. В матче за трофей против «Ливерпуля» команда Гласнера дважды отыгрывалась и вырвала победу в серии пенальти. Летом клуб обошелся без громких трансферов — потратил всего два миллиона евро, но сохранил большую часть состава. Возможный уход Гехи и Эзе пока не случился, а из потерь стоит отметить травмы Нкетии и Камады.

На выезде в АПЛ «Пэлас» чувствует себя уверенно: в 15 последних гостевых встречах лишь дважды уступил, и то лидерам чемпионата — «Манчестер Сити» и «Ньюкаслу». Серия без поражений в лиге насчитывает шесть матчей. При этом в прошлом сезоне «стекольщики» не проиграли «Челси» в обеих встречах, прервав серию из 14 поражений подряд в очных противостояниях.

Форма и статус «Челси» делают хозяев очевидным фаворитом, но «Кристал Пэлас» на старте сезона уже показал, что способен осложнить жизнь любому топ-клубу. Обе команды часто обмениваются голами: в пяти из шести последних встреч Премьер-лиги между ними ставка «обе забьют» заходила. Наш прогноз: победа «Челси» — 1,64 и обе забьют — 1,69.

Статистические тренды в играх «Челси» и «Кристал Пэлас»

«Челси» 
«Кристал Пэлас»
Выиграл 9 из 10 последних матчей.
Не проигрывает 9 матчей кряду.
В 5 последних матчах из 6 был тотал больше 2,5.
В 4 из 6 последних матчей забивали обе команды.

Мнение эксперта: шансы на победу

Эксперт ВсеПроСпорт.ру Роман Павлюченко рассчитывает на победу фаворита: «Жду, что “Челси” удастся хорошо начать сезон. Во-первых, состав все еще большой у команды Марески. Во-вторых, летом к ней присоединились новые игроки. Но да, слишком легкой игры против “Кристал Пэлас”, который сумел навязать борьбу “Ливерпулю” неделю назад, я не жду. Моя ставка — победа “Челси” с форой −1 за 1,95».

Ставки на матч «Челси» — «Кристал Пэлас» 17 августа 2025 года

Победа «Челси» — 1,64.

Обе забьют — 1,69.

Футбол. Англия
17.08
Челси
:
Кристал Пэлас
Все коэффициенты
П1
1.65
X
4.38
П2
5.30
