Прогноз на матч «Челси» — «Кристал Пэлас» 17 августа 2025 года: Мареска готов к успешному старту в АПЛ

В прошлом сезоне дерби «Челси» и «Кристал Пэлас» завершалось одинаково — 1:1. Сценарий в обеих встречах был почти зеркальным: «синие» забивали в первом тайме, а «стекольщики» восстанавливали равновесие после перерыва. Теперь команды стартуют в новом чемпионате и подходят к матчу в отличном настроении — оба клуба за последние месяцы успели пополнить свои коллекции трофеев. «Челси» забрал Лигу конференций и клубный чемпионат мира, а «Кристал Пэлас» стал обладателем Кубка и Суперкубка Англии. Вопрос в том, удастся ли андердогу вновь отобрать очки у фаворита.