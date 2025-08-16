Прогноз на матч «Челси» — «Кристал Пэлас» 17 августа 2025 года: Мареска готов к успешному старту в АПЛ

В прошлом сезоне дерби «Челси» и «Кристал Пэлас» завершалось одинаково — 1:1. Сценарий в обеих встречах был почти зеркальным: «синие» забивали в первом тайме, а «стекольщики» восстанавливали равновесие после перерыва. Теперь команды стартуют в новом чемпионате и подходят к матчу в отличном настроении — оба клуба за последние месяцы успели пополнить свои коллекции трофеев. «Челси» забрал Лигу конференций и клубный чемпионат мира, а «Кристал Пэлас» стал обладателем Кубка и Суперкубка Англии. Вопрос в том, удастся ли андердогу вновь отобрать очки у фаворита.
Коэффициенты букмекеров на матч «Челси» — «Кристал Пэлас»
Букмекеры считают «Челси» фаворитом: победа «синих» оценивается в 1,64, ничья идет за 4,20, а успех «Кристал Пэлас» предлагают за 5,00. Тотал больше 2,5 стоит 1,62, на меньше 2,5 — 2,20.
Прогноз на матч «Челси» — «Кристал Пэлас»
Прошлый сезон в Премьер-лиге «Челси» завершил на четвертой позиции, что гарантировало место в групповом этапе Лиги чемпионов. При этом главные достижения пришлись на кубковые турниры: в Лиге конференций и на клубном чемпионате мира подопечные Марески добрались до финалов и выиграли оба, причем в решающем матче КЧМ был разгромлен «ПСЖ» (3:0).
Летняя подготовка получилась сжатой из-за поездки в США, но команда успела обыграть «Байер» (2:0) и «Милан» (4:1). Летние новички Делап и Жоао Педро быстро вписались в состав, отличившись дважды в этих встречах. Также в клуб пришли Эстевао, Гиттенс и Хато. Среди тех, кто покинул «Челси» — Санчо, Мадуэке, Петрович, Угочукву и Дьюзбери-Холл.
К стартовому туру «синие» подходят без дисквалифицированного Джексона и травмированных Колуилла, Бадьяшиля и Лавии. Потери некритичны, учитывая глубину состава, но в центре обороны тренерскому штабу придется импровизировать. При этом «Челси» сохранил костяк победного состава и выиграл 16 из последних 18 матчей во всех турнирах.
«Кристал Пэлас» завершил прошлый чемпионат на 12-м месте, но стал сенсацией в кубках, взяв Кубок Англии и, неделю назад, Суперкубок страны. В матче за трофей против «Ливерпуля» команда Гласнера дважды отыгрывалась и вырвала победу в серии пенальти. Летом клуб обошелся без громких трансферов — потратил всего два миллиона евро, но сохранил большую часть состава. Возможный уход Гехи и Эзе пока не случился, а из потерь стоит отметить травмы Нкетии и Камады.
На выезде в АПЛ «Пэлас» чувствует себя уверенно: в 15 последних гостевых встречах лишь дважды уступил, и то лидерам чемпионата — «Манчестер Сити» и «Ньюкаслу». Серия без поражений в лиге насчитывает шесть матчей. При этом в прошлом сезоне «стекольщики» не проиграли «Челси» в обеих встречах, прервав серию из 14 поражений подряд в очных противостояниях.
Форма и статус «Челси» делают хозяев очевидным фаворитом, но «Кристал Пэлас» на старте сезона уже показал, что способен осложнить жизнь любому топ-клубу. Обе команды часто обмениваются голами: в пяти из шести последних встреч Премьер-лиги между ними ставка «обе забьют» заходила. Наш прогноз: победа «Челси» — 1,64 и обе забьют — 1,69.
Статистические тренды в играх «Челси» и «Кристал Пэлас»
|«Челси»
|«Кристал Пэлас»
|Выиграл 9 из 10 последних матчей.
|Не проигрывает 9 матчей кряду.
|В 5 последних матчах из 6 был тотал больше 2,5.
|В 4 из 6 последних матчей забивали обе команды.
Мнение эксперта: шансы на победу
Эксперт ВсеПроСпорт.ру Роман Павлюченко рассчитывает на победу фаворита: «Жду, что “Челси” удастся хорошо начать сезон. Во-первых, состав все еще большой у команды Марески. Во-вторых, летом к ней присоединились новые игроки. Но да, слишком легкой игры против “Кристал Пэлас”, который сумел навязать борьбу “Ливерпулю” неделю назад, я не жду. Моя ставка — победа “Челси” с форой −1 за 1,95».
Ставки на матч «Челси» — «Кристал Пэлас» 17 августа 2025 года
Победа «Челси» — 1,64.
Обе забьют — 1,69.