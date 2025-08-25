Прогноз на матч «Ньюкасл» — «Ливерпуль» 25 августа 2025 года: без Исака у «сорок» мало шансов

Матч «Ньюкасл» — «Ливерпуль» завершает второй тур английской Премьер-лиги. Между клубами сейчас напряженные отношения, они спорят за форварда «сорок» Исака. «Ливерпуль» уже предлагал 110 млн фунтов за шведского бомбардира, но «Ньюкасл» ответил отказом и ждет более щедрого предложения. Сам Исак публично поругался с клубом и надеется на переход.
Коэффициенты букмекеров на матч «Ньюкасл» — «Ливерпуль»
Для букмекеров тут не все очевидно: победа «Ливерпуля» стоит 2,10, победа «Ньюкасла» — 3,40. На ничью дают коэффициент 4,00. В плане голов ясности больше, тотал больше 2,5 стоит всего 1,52, а вариант «обе забьют» — 1,45.
Прогноз на матч «Ньюкасл» — «Ливерпуль»
«Ливерпуль» пережил неприятные моменты в первом туре с «Борнмутом», когда упустил преимущество в два мяча, но в концовке все-таки дожал дерзкого соперника — 4:2. В атаке хорошо себя проявил новичок Экитике (гол+пас), победный гол забил уже подзабытый Кьеза. А вот оборона показала себя уязвимой перед контратаками соперника. Интересно, что за весь прошлый сезон «Ливерпуль» пропустил всего два гола после быстрых атак, а тут он пропустил столько же уже в 1-м туре. Главный тренер Слот теперь занят поиском правильного баланса между атакой и защитой.
Главный вопрос для «Ньюкасла» — кому забивать голы вместо Исака? Без шведа команда не могла отличиться в последних 4 матчах АПЛ (2 ничьи и 2 поражения), хотя было 47 ударов и моментов минимум на 6 голов. Неделю назад «сороки» разошлись миром с «Астон Виллой» (0:0). «Ньюкасл» владел преимуществом, но реализация подвела. Сегодня у Барнса, Гордона и Эланги будет еще один шанс проявить себя. При этом тот же Гордон не забивает в АПЛ с января. Помимо Эланги у «сорок» еще два новичка — защитник Тиав и полузащитник Рэмзи. Если Исака все-таки продадут, то на смену ему клуб планирует взять Виссу из «Брентфорда».
В прошлом сезоне «Ливерпуль» сыграл 3:3 с «Ньюкаслом» на выезде и 2:0 дома. «Сороки» отомстили, выиграв в финале Кубка лиги на «Уэмбли» 2:1. Тогда победный гол забил как раз Исак, но сейчас форварда нет. А вот Салах есть: у египтянина 10 голов и 8 передачах в матчах с «Ньюкаслом» в АПЛ. На старте сезона «Ливерпуль» выглядит сильнее, поэтому выбираем его победу за 2,10. Кроме того, матч ожидается эмоциональный, болельщики и игроки будут заряжены, так что вариант с тоталом желтых карточек больше 4,5 за 1,96 тоже выглядит логично. Гол Салаха можно взять за 2,20.
Статистические тренды в играх «Ньюкасла» и «Ливерпуля»
|«Ньюкасл»
|«Ливерпуль»
|Не выигрывает у «Ливерпуля» в АПЛ 17 матчей подряд.
|Забивает в АПЛ 35 матчей подряд.
|Не забивает в трех последних матчах в АПЛ.
|Средняя результативность при Слоте - 2,3 гола за игру, это клубный рекорд.
Мнение эксперта: шансы на победу
Эксперт «Рейтинга Букмекеров» Артур Петросьян выбрал комбинированный вариант для ставки: «В целом “Ливерпуль” должен владеть инициативой, как и в большинстве матчей против “Ньюкасла”. У гостей будет больше мяча, больше моментов. “Ньюкасл” же, скорее всего, выберет контратакующую тактику. Но не удивлюсь, если как минимум раз мерсисайдцы пропустят. Поэтому оптимальный вариант прогноза: “обе забьют”, а “Ливерпуль” как минимум не проиграет».
Ставки на матч «Ньюкасл» — «Ливерпуль» 25 августа 2025 года
Победа «Ливерпуля» за 2,10.
Тотал желтых карточек больше 4,5 за 1,96.
Гол Салаха за 2,20.