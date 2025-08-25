Прогноз на матч «Ньюкасл» — «Ливерпуль» 25 августа 2025 года: без Исака у «сорок» мало шансов

Главный вопрос для «Ньюкасла» — кому забивать голы вместо Исака? Без шведа команда не могла отличиться в последних 4 матчах АПЛ (2 ничьи и 2 поражения), хотя было 47 ударов и моментов минимум на 6 голов. Неделю назад «сороки» разошлись миром с «Астон Виллой» (0:0). «Ньюкасл» владел преимуществом, но реализация подвела. Сегодня у Барнса, Гордона и Эланги будет еще один шанс проявить себя. При этом тот же Гордон не забивает в АПЛ с января. Помимо Эланги у «сорок» еще два новичка — защитник Тиав и полузащитник Рэмзи. Если Исака все-таки продадут, то на смену ему клуб планирует взять Виссу из «Брентфорда».