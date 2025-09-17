Прогноз на матч «ПСЖ» — «Аталанта» 17 сентября 2025 года: не спешите ставить на голы

«Аталанта» заняла третье место в Серии А в прошлом сезоне и в этом чемпионате надеется удержаться среди топ-клубов Италии. Сделать это будет непросто. Командой теперь руководит Юрич, ему потребуется время на адаптацию. «Аталанта» продала своего лучшего бомбардира Ретеги, Лукман пока вне игры, а это 48 голов на двоих в прошлом сезоне. Еще один форвард Скамакка выбыл из-за травмы, сегодня не будет также Колашинаца, Баккера и Эдерсона. Впереди вся надежда на Де Кетеларе и новичка Крстовича. В Серии А у «Аталанты» были две ничьи с «Пизой» и «Пармой» и победа над «Лечче» 4:1.