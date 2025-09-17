Ричмонд
Прогноз на матч «ПСЖ» — «Аталанта» 17 сентября 2025 года: не спешите ставить на голы

«ПСЖ» сыграет с «Аталантой» в Лиге чемпионов. Подробнее о матче — в прогнозе от Спорт Mail.

Андрей Санталов
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

В 2025 году «ПСЖ» выиграл Лигу чемпионов, чемпионат и Кубок Франции, а также дошел до финала клубного чемпионата мира и взял Суперкубок УЕФА. К новому еврокубковому сезону французский гегемон подошел с серией из 4 побед и проблемами с составом. «Аталанта» начала новую жизнь после ухода Гасперини, у его преемника Юрича пока не все складывается. И тут тоже не обошлось без травм у важных игроков.

Коэффициенты букмекеров на матч «ПСЖ» — «Аталанта»

Коэффициенты букмекеров намекают на победу «ПСЖ»: успех фаворита стоит 1,45, а победа гостей — 7,30. Голов тут ждут много, на тотал больше 2,5 предлагают коэффициент 1,57. Вариант «обе забьют» можно взять за 1,71.

Прогноз на матч «ПСЖ» — «Аталанта»

«ПСЖ» обновил этим летом вратарскую линию, теперь основным голкипером будет Шевалье. Сафонов остался вторым номером, а Доннарумма уехал в «Манчестер Сити». Вторым новичком парижан стал защитник Забарный. В чемпионате Франции у команды Луиса Энрике все хорошо: 4 победы из 4. Барколя и Невеш успели забить по 3 гола. Но в Лиге чемпионов стартовать в оптимальном составе не получится. Травмы получили Дембеле, Дуэ и Бералдо. Хвича тоже недавно заменился в первом тайме из-за повреждения, но сегодня, возможно, выйдет на поле.

«Аталанта» заняла третье место в Серии А в прошлом сезоне и в этом чемпионате надеется удержаться среди топ-клубов Италии. Сделать это будет непросто. Командой теперь руководит Юрич, ему потребуется время на адаптацию. «Аталанта» продала своего лучшего бомбардира Ретеги, Лукман пока вне игры, а это 48 голов на двоих в прошлом сезоне. Еще один форвард Скамакка выбыл из-за травмы, сегодня не будет также Колашинаца, Баккера и Эдерсона. Впереди вся надежда на Де Кетеларе и новичка Крстовича. В Серии А у «Аталанты» были две ничьи с «Пизой» и «Пармой» и победа над «Лечче» 4:1.

Наш прогноз: учитывая потери обеих команд в атаке, голов будет немного. На тотал меньше 3 можно поставить за 1,90. Также можно рассмотреть вот такое комбо: победа «ПСЖ» и тотал меньше 3,5 за 2,50. Парижане играют при своих болельщиках и у них все-таки более талантливая команда.

Статистические тренды в играх «ПСЖ» и «Аталанты»

«ПСЖ»
«Аталанта»
Выиграл все 4 матча в Лиге 1.
Забивает минимум один гол в последних 15 гостевых матчах в еврокубках.
Тотал меньше 2,5 прошел в 3 последних матчах из 4.
Не проигрывает в гостях 8 матчей в еврокубках.

Мнение эксперта: шансы на победу

Эксперт «Рейтинга Букмекеров» Александр Неценко нашел три варианта для ставок: «Мне кажется, что “Аталанта” все-таки забьет, но “ПСЖ” выиграет этот матч. У меня три варианта ставок. Основной — победа “ПСЖ” с разницей в 1−2 мяча за 2,20. “Обе забьют” идет за 1,66. И еще любопытный вариант я нашел — фол на Барколя за коэффициент 2».

Ставки на матч «ПСЖ» — «Аталанта» 17 сентября 2025 года

Тотал меньше 3 за 1,90.

Победа «ПСЖ» и тотал меньше 3,5 за 2,50.

