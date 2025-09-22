Прогноз на матч «Сочи» — ЦСКА 22 сентября 2025 года: удобный соперник для армейцев

ЦСКА подходил к матчу с «Ростовом» в 8-м туре с понятным, атакующим футболом и уверенностью в своих силах. Все-таки красно-синие еще не проигрывали в РПЛ в 2025 году и занимали 2-е место в таблице. Но в Ростове все пошло не по сценарию армейцев. Акинфеев ошибся, и ЦСКА пропустил быстрый гол. Достаточно рано удалился Гайич, а затем еще и Алвес. Плюс, до этого из-за травмы выбыл Глебов. В итоге команда Челестини и очков не набрала, и несколько игроков потеряла на ближайший матч. В целом, у ЦСКА не шла игра в пас, футболисты часто теряли мяч.