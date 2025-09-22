Прогноз на матч «Сочи» — ЦСКА 22 сентября 2025 года: удобный соперник для армейцев

ЦСКА хорошо стартовал в этом сезоне при новом тренере Челестини. Мощную серию армейцев без поражений удалось прервать только «Ростову» неделю назад. Одна из причин неудачи — перерыв на матчи сборных, ЦСКА выглядел не таким сконцентрированным, как обычно. «Сочи» после смены тренера уступил «Крыльям Советов». У южан по-прежнему одно очко после 8 туров.
Коэффициенты букмекеров на матч «Сочи» — ЦСКА
Букмекеры предлагают коэффициент 1,66 на победу ЦСКА. Ничья стоит 4,10, победа «Сочи» как наименее вероятный результат — 5,80. На тотал меньше 2,5 можно поставить за 1,90, на тотал больше 2,5 — за 1,96.
Прогноз на матч «Сочи» — ЦСКА
ЦСКА подходил к матчу с «Ростовом» в 8-м туре с понятным, атакующим футболом и уверенностью в своих силах. Все-таки красно-синие еще не проигрывали в РПЛ в 2025 году и занимали 2-е место в таблице. Но в Ростове все пошло не по сценарию армейцев. Акинфеев ошибся, и ЦСКА пропустил быстрый гол. Достаточно рано удалился Гайич, а затем еще и Алвес. Плюс, до этого из-за травмы выбыл Глебов. В итоге команда Челестини и очков не набрала, и несколько игроков потеряла на ближайший матч. В целом, у ЦСКА не шла игра в пас, футболисты часто теряли мяч.
В «Сочи» идет адаптация под стиль игры нового главного тренера Осинькина. Пока что команда не играет в тот футбол, который ему нужен. Сочинцам не хватает физической подготовки и скорости мышления на поле. В Самаре неделю назад был достаточно равный матч, но под конец «Крылья» воспользовались усталостью соперника. «Сочи» после этого проиграл в Кубке России — 0:4 с московским «Динамо». Но там Осинькин попробовал тех, кто редко выходит в основе. ЦСКА тоже уступил в Кубке «Балтике» — в серии пенальти всё решили удары вратарей.
«Сочи» еще далек от выхода из кризиса, Осинькину потребуется время, чтобы создать единую команду. ЦСКА же нужно отреагировать на два поражения. Наш прогноз: победа гостей с форой −1 за 2,15 и индивидуальный тотал ЦСКА больше 1,5 за 1,78.
Статистические тренды в играх «Сочи» и ЦСКА
|«Сочи»
|ЦСКА
|Проиграл 6 матчей подряд.
|Ни одной победы в 3 последних матчах.
|Пропускает минимум 2 мяча в последних 6 матчах.
|Тотал меньше 2,5 сыграл в 4 из 5 последних матчей.
Мнение эксперта: шансы на победу
Эксперт «Рейтинга Букмекеров» Константин Генич не сомневается в победе фаворита: «Я верю, что ЦСКА выиграет в этом матче. Вряд ли Осинькину удастся сразу все кардинально поменять. Ну и в матче будет забито минимум 2 мяча. Поэтому мой прогноз — победа ЦСКА и тотал больше 1,5. Коэффициент — 2,13».
Ставки на матч «Сочи» — ЦСКА 22 сентября 2025 года
Победа ЦСКА с форой −1 за 2,15.
Индивидуальный тотал ЦСКА больше 1,5 за 1,78.