Прогноз на матч «Рейнджерс» — «Питтсбург» 8 октября 2025 года: Кросби и Малкин против Шестеркина и Панарина

В нью-йоркском «Мэдисон Сквер Гарден» сегодня яркая афиша: «Рейнджерс» против «Питтсбурга». Оба клуба провалили прошлый сезон и теперь хотят вернуться в число претендентов на Кубок Стэнли. Букмекерские конторы при этом не ставят их в топ-10 фаворитов.
Коэффициенты букмекеров на матч «Рейнджерс» — «Питтсбург»
Победа «Рейнджерс» в основное время оценивается в 1,79, успех «Питтсбурга» — в 3,80. Матч, скорее, ожидается голевой, на тотал больше 5,5 дают 1,73. На то, что каждая команда забьет больше 2,5, можно поставить за 2,90.
Прогноз на матч «Рейнджерс» — «Питтсбург»
«Рейнджерс» сделали выводы после прошлого сезона, когда они не вышли в плей-офф, и поменяли тренера. Вместо Лавиолетта команду из Нью-Йорка будет тренировать Салливан. Тот самый, который до мая 2025-го 10 лет работал в «Питтсбурге». В «Рейнджерс» также теперь новый капитан — Джей Ти Миллер. Гаврикова подписали в пару к атакующему защитнику Фоксу, а центрфорвард Зибанежад переведен на правый край атаки. Но многое по-прежнему зависит от игры Панарина. У российского хоккеиста последний год контракта, и его будущее пока непонятно. Еще один ключевой игрок — Шестеркин. У вратаря не задался прошлый сезон, но и нагрузка на него выпала очень большая, он провел 61 матч.
Основная интрига для «Питтсбурга» все та же. Смогут ли звездные ветераны пошуметь на закате карьеры? Для Кросби, Малкина и Летанга этот сезон станет 20-м. «Пингвины» вот уже три года без плей-офф, хотя Кросби исправно набирает 90 очков и больше. Интересно, что команду доверили 43-летнему тренеру Мьюзу без опыта работы главным в НХЛ. «Питтсбургу» не хватает хорошего вратаря, первым номером будет Джарри, а ведь его выставляли на драфт отказов и отправляли в АХЛ в прошлом сезоне. Молодые таланты в команде есть, но все внимание по-прежнему будет обращено на звезд.
Эксперты не ждут «Питтсбург» в плей-офф, а вот у «Рейнджерс» хорошие шансы там оказаться. Наш прогноз: победа «Рейнджерс» с форой −1 за 1,98 и тотал больше 6 за 2,00.
Статистические тренды в играх «Рейнджерс» и «Питтсбурга»
|«Рейнджерс»
|«Питтсбург»
|Выиграли у «Питтсбурга» 3 матча из 4 последних.
|Трио Летанг — Кросби — Малкин — самое результативное в истории НХЛ: 3703 очка в регулярных чемпионатах.
|По реализации большинства были на 28-м месте в прошлом сезоне.
|Разница забитых и пропущенных голов в прошлом сезоне — минус 50.
Ставки на матч «Рейнджерс» — «Питтсбург» 8 октября 2025 года
Победа «Рейнджерс» с форой −1 за 1,98.
Тотал больше 6 за 2,00.