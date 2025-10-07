Прогноз на матч «Рейнджерс» — «Питтсбург» 8 октября 2025 года: Кросби и Малкин против Шестеркина и Панарина

«Рейнджерс» сделали выводы после прошлого сезона, когда они не вышли в плей-офф, и поменяли тренера. Вместо Лавиолетта команду из Нью-Йорка будет тренировать Салливан. Тот самый, который до мая 2025-го 10 лет работал в «Питтсбурге». В «Рейнджерс» также теперь новый капитан — Джей Ти Миллер. Гаврикова подписали в пару к атакующему защитнику Фоксу, а центрфорвард Зибанежад переведен на правый край атаки. Но многое по-прежнему зависит от игры Панарина. У российского хоккеиста последний год контракта, и его будущее пока непонятно. Еще один ключевой игрок — Шестеркин. У вратаря не задался прошлый сезон, но и нагрузка на него выпала очень большая, он провел 61 матч.