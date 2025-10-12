Прогноз на матч Нидерланды — Финляндия 12 октября 2025 года: уверенная победа фаворита

Перед этой встречей голландцы размялись на Мальте и в хорошем настроении вернулись домой. Матч сложился легко, первые два гола Гакпо забил с пенальти, довершили разгром Рейндерс и Депай. Интересно, что выход на поле Мемфиса был под вопросом. Он потерял паспорт и с опозданием прибыл в сборную из Бразилии. Куман заранее объявил, что форварда не стоит ждать в старте, впрочем, это не помешало лучшему бомбардиру в истории сборной довести список своих голов до 53. У Голландии 13 очков после 5 матчей, Польша отстает на три очка. При этом у «оранжевых» намного лучше разница забитых и пропущенных голов, так что прямой выход на ЧМ сборной Кумана почти гарантирован.