Прогноз на матч Нидерланды — Финляндия 12 октября 2025 года: уверенная победа фаворита

Сборная Нидерландов продолжает лидировать в группе G в квалификации ЧМ-2026. Команда Кумана допустила пока всего одну осечку в этом отборочном цикле, сыграв дома вничью с Польшей. Сборная Финляндии сохраняет шансы на второе место, но их не так много.
Коэффициенты букмекеров на матч Нидерланды — Финляндия
Для букмекеров тут все ясно, Нидерланды, судя по котировкам, должны выигрывать. Победа «оранжевых» стоит всего 1,12, тогда как успех гостей — 27. Ничья оценивается в 11. Голов тут ждут много, на тотал больше 2,5 принимают ставки с коэффициентом 1,35.
Прогноз на матч Нидерланды — Финляндия
Перед этой встречей голландцы размялись на Мальте и в хорошем настроении вернулись домой. Матч сложился легко, первые два гола Гакпо забил с пенальти, довершили разгром Рейндерс и Депай. Интересно, что выход на поле Мемфиса был под вопросом. Он потерял паспорт и с опозданием прибыл в сборную из Бразилии. Куман заранее объявил, что форварда не стоит ждать в старте, впрочем, это не помешало лучшему бомбардиру в истории сборной довести список своих голов до 53. У Голландии 13 очков после 5 матчей, Польша отстает на три очка. При этом у «оранжевых» намного лучше разница забитых и пропущенных голов, так что прямой выход на ЧМ сборной Кумана почти гарантирован.
Финляндия успела удивить в этом отборе, обыграв дома Польшу 2:1. Но в ответном матче финны уступили прямым конкурентам, а до этого еще и потеряли очки с Литвой (2:2). Так что дебют в финальной части ЧМ, видимо, снова откладывается. В случае поражения для сборной Суоми все закончится уже сегодня. Пока что у Финляндии 10 очков после 6 матчей, после этого их ждет только встреча с Мальтой. Финны три дня назад встречались с Литвой и едва снова не потеряли очки. После первого тайма они уступали 0:1, и только голы Челльмана и Мархиева спасли ситуацию.
Разница в классе слишком большая, чтобы рассчитывать здесь на сенсацию. В гостях Нидерланды победили финнов 2:0, здесь можно рассчитывать на более крупную победу. Наш прогноз: победа Нидерландов с форой −2,5 за 1,95 и победа Нидерландов в обоих таймах за 1,76.
Статистические тренды в играх Нидерландов и Финляндии
|Нидерланды
|Финляндия
|Выиграли 4 матча из 5 последних.
|Проиграла голландцам 5 матчей из 5.
|Тотал больше 3,5 прошел в 3 из 5 последних матчей.
|3 поражения в 5 последних матчах.
Ставки на матч Нидерланды — Финляндия 12 октября 2025 года
Победа Нидерландов с форой −2,5 за 1,95.
Победа Нидерландов в обоих таймах за 1,76.