Прогноз на матч «Рубин» — «Динамо» Москва 1 ноября 2025 года: ставка с коэффициентом выше 3

Московское «Динамо» сыграет в Казани с «Рубином» в 14-м туре РПЛ. Подробнее о матче — в прогнозе от Спорт Mail.

Андрей Санталов
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Амбициозный «Рубин» в субботу примет еще более амбициозное «Динамо». Москвичи пока еще не привыкли к требованиям Карпина, поэтому застряли в середине таблицы. Примерно там же находится и «Рубин», который переживает спад в последнее время.

Коэффициенты букмекеров на матч «Рубин» — «Динамо» Москва

Явного фаворита в этой встрече нет. На победу «Рубина» можно поставить с коэффициентом 3,50, на ничью дают 3,40, на победу «Динамо» — 2,24. По голам тоже ясности нет: тотал меньше 2,5 стоит 1,96, тотал больше 2,5 — 1,90.

Прогноз на матч «Рубин» — «Динамо» Москва

«Рубин» сбавил обороты в сентябре-октябре, побед стало меньше, чем поражений. Отчасти это связано с календарем, пришлось играть с «Локомотивом», «Балтикой», «Краснодаром». Эти команды входят в топ-6 РПЛ в этом сезоне, а с клубами из этой категории «Рубин» набрал только одно очко из 18. Зато хорошая игра с нижней восьмеркой позволяет идти на 7-м месте. У Рахимова есть проблемы с обороной, особенно после травмы Вуячича. Впереди уже месяц не забивает Даку — тоже тревожный звоночек. При этом с тем же «Краснодаром» (0:1) неделю назад были шансы уйти на ничью.

Футбол
Премьер-лига 2025/2026
Тур 14, 1.11.2025, 17:45
Рубин
-
Динамо
-

К московскому «Динамо» у экспертов и болельщиков больше вопросов. Все-таки у бело-голубых приличный бюджет, и последние два года они участвовали в чемпионской гонке. Сейчас отставание от лидирующего «Краснодара» 13 очков, такой гандикап не отыгрывается. Нет к этому предпосылок и по игре. У «Динамо» нет надежности в обороне, оно занимает 12-е место по пропущенным мячам (21). Нет пока что и фирменного прессинга от Карпина. Сейчас из-за травм в составе нет Лунева, Зайнутдинова, Миранчука и Чавеса. В прошлом туре у динамовцев не получилось удержать 1:0 с «Зенитом», при этом Карпин заявил, что претензий к игрокам нет.

Обе команды не показывают сейчас свой лучший футбол, при этом «Рубин» — все-таки более цельная команда. Да, казанцы часто плохо начинают матчи, но они умеют прибавлять по ходу игры. «Динамо» пока еще выглядит сырым проектом, поэтому ставим в этом матче на «Рубин» за 3,50. Интересно также выглядит такое комбо: «Рубин» не проиграет и тотал больше 1,5 за 2,20.

Статистические тренды в играх «Рубина» и «Динамо»

«Рубин»
«Динамо»
2 победы в последних 8 турах.
3 победы в последних 8 турах.
Пропустил минимум один гол в 4 последних матчах из 5 в РПЛ.
Тотал больше 2,5 сыграл в последних 6 турах.

Ставки на матч «Рубин» — «Динамо» Москва 1 ноября 2025 года

Победа «Рубина» за 3,50.

«Рубин» не проиграет и тотал больше 1,5 за 2,20.

