Прогноз на матч «Рубин» — «Динамо» Москва 1 ноября 2025 года: ставка с коэффициентом выше 3

К московскому «Динамо» у экспертов и болельщиков больше вопросов. Все-таки у бело-голубых приличный бюджет, и последние два года они участвовали в чемпионской гонке. Сейчас отставание от лидирующего «Краснодара» 13 очков, такой гандикап не отыгрывается. Нет к этому предпосылок и по игре. У «Динамо» нет надежности в обороне, оно занимает 12-е место по пропущенным мячам (21). Нет пока что и фирменного прессинга от Карпина. Сейчас из-за травм в составе нет Лунева, Зайнутдинова, Миранчука и Чавеса. В прошлом туре у динамовцев не получилось удержать 1:0 с «Зенитом», при этом Карпин заявил, что претензий к игрокам нет.