Прогноз на матч «Карабах» — «Челси» 5 ноября 2025 года: ставим на фаворита и на голы

«Карабах» преподнес сенсацию в первом же туре ЛЧ, одолев «Бенфику» в Португалии. Азербайджанский клуб быстро пропустил два мяча, а потом начал спокойно отыгрываться, но не успокоился и при счете 2:2. Следом была победа над довольно крепким «Копенгагеном» (2:0). Чудеса закончились в 3-м туре — 1:3 от «Атлетика» Бильбао. Тем не менее, «Карабах» уже заставил себя уважать, и главный тренер «Челси» Мареска похвалил команду Гурбанова перед игрой. У «Карабаха» хорошая группа атаки с бывшим футболистом «Краснодара» Кади. Чемпион Азербайджана не стесняется играть в атакующий футбол, выходит из обороны через пас и может поддавить прессингом.