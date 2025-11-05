Прогноз на матч «Карабах» — «Челси» 5 ноября 2025 года: ставим на фаворита и на голы

Коэффициенты букмекеров на матч «Карабах» — «Челси»
Букмекеры почти не сомневаются в исходе матча: на победу «Челси» они дают 1,31, на ничью — 6,20, а на успех «Карабаха» — 9,90. По голам тоже ожидания ясны: тотал больше 2,5 стоит лишь 1,52. На волевую победу одной из команд можно поставить за 6,70.
Прогноз на матч «Карабах» — «Челси»
«Карабах» преподнес сенсацию в первом же туре ЛЧ, одолев «Бенфику» в Португалии. Азербайджанский клуб быстро пропустил два мяча, а потом начал спокойно отыгрываться, но не успокоился и при счете 2:2. Следом была победа над довольно крепким «Копенгагеном» (2:0). Чудеса закончились в 3-м туре — 1:3 от «Атлетика» Бильбао. Тем не менее, «Карабах» уже заставил себя уважать, и главный тренер «Челси» Мареска похвалил команду Гурбанова перед игрой. У «Карабаха» хорошая группа атаки с бывшим футболистом «Краснодара» Кади. Чемпион Азербайджана не стесняется играть в атакующий футбол, выходит из обороны через пас и может поддавить прессингом.
«Челси» начал сезон неровно, отчасти тут виной травмы нескольких футболистов, особенно Палмера. Но сейчас появилась стабильность в игре и результатах. Лондонцы выиграли 6 матчей из последних 7. Мареска любит выпускать в еврокубках нескольких резервистов в старте, вполне возможно, что сегодня он даст поиграть Гиттенсу, Эстевао и Гиу. Жоао Педро вернулся после дисквалификации и тоже может выйти в нападении. Впереди у «Челси» матчи с «Барселоной», «Аталантой» и «Наполи», так что в Баку англичанам обязательно надо брать три очка.
Наш прогноз: победа «Челси» и обе забьют за 2,80. Также можно рассмотреть тотал больше 3 за 1,81.
Статистические тренды в играх «Карабаха» и «Челси»
|«Карабах»
|«Челси»
|Проиграл «Челси» 0:6 и 0:4 в ЛЧ в 2017 году.
|7 побед в последних 9 матчах.
|Забил в 10 из 11 последних матчей.
|Тотал больше 2,5 прошел в 5 матчах из 6 последних.
Мнение эксперта: шансы на победу
Эксперт «Рейтинга Букмекеров» Артем Слицкий предложил такие варианты: «Первой ставкой будет победа англичан через низ 3,5. Даже если их оборона подкачает и пропустит один гол, атака должна эту ставку довозить. Вторая ставка будет похожа на эксперимент. Когда дадут линию на фолы, я бы присмотрелся к победе “Челси” и по этому показателю».
Ставки на матч «Карабах» — «Челси» 5 ноября 2025 года
Победа «Челси» и обе забьют за 2,80.
Тотал больше 3 за 1,81.