Прогноз на матч «Каролина» — «Вашингтон» 12 ноября 2025 года: без голов Овечкина нет побед

«Вашингтон» прибыл в Северную Каролину из Флориды, где уступил «Тампе» 2:3. До этого были 3:5 с «Питтсбургом». Всего же «Кэпиталс» проиграли 6 из 7 последних матчей. Единственная победа — над кризисным «Сент-Луисом». В целом, «Вашингтон» хорош при игре 5 на 5, не хватает только завершения в атаке. А вот спецбригады подводят: и большинство, и меньшинство не на уровне топ-команд НХЛ. Первое, на что все обращают внимание: меньше стал забивать Овечкин. У Александра Великого всего 3 гола в 15 матчах. Лучшим снайпером команды неожиданно является силовой форвард Уилсон (9 голов). При этом вратарь Томпсон — лучший в лиге по отраженным броскам (93%). Однако пока этого не хватает для попадания в плей-офф, «Кэпс» занимают 14-е место на Востоке.