Прогноз на матч «Каролина» — «Вашингтон» 12 ноября 2025 года: без голов Овечкина нет побед

«Каролина» при главном тренере Бриндаморе остается одной из лучших команд НХЛ. «Харрикейнс» мощно стартовали и идут в лидерах Восточной конференции. «Вашингтон» же в последние две недели угодил в кризис и пока не знает, как из него выбраться.
Коэффициенты букмекеров на матч «Каролина» — «Вашингтон»
Букмекеры отдают предпочтение хозяевам льда: на победу «Каролины» в основное время они дают 2,00, а на победу «Вашингтона» — 3,20. Тотал больше 5,5 стоит 1,74, поставить на тотал больше 1,5 во всех периодах можно за 3,70.
Прогноз на матч «Каролина» — «Вашингтон»
«Каролина» несильно поменяла состав по сравнению с прошлым сезоном. Новички Элерс, Станковен и Никишин уже играют важную роль в команде, а лидеры Ахо и Джарвис как всегда хороши. В последнее время «проснулся» Свечников, у русского форварда 4 очка в 3 матчах. «Каролина» любит много бросать по воротам, убегать в быстрые атаки, здесь есть кому забивать в большинстве. Так что с голами у «Харрикейнс» проблем нет, это 3-е нападение в лиге. В защите не все гладко, выбыли Слэвин и Гостисбер, но вратари справляются с нагрузками. «Каролина» только что выиграла в Торонто (5:4) а до этого одержала еще три победы подряд.
«Вашингтон» прибыл в Северную Каролину из Флориды, где уступил «Тампе» 2:3. До этого были 3:5 с «Питтсбургом». Всего же «Кэпиталс» проиграли 6 из 7 последних матчей. Единственная победа — над кризисным «Сент-Луисом». В целом, «Вашингтон» хорош при игре 5 на 5, не хватает только завершения в атаке. А вот спецбригады подводят: и большинство, и меньшинство не на уровне топ-команд НХЛ. Первое, на что все обращают внимание: меньше стал забивать Овечкин. У Александра Великого всего 3 гола в 15 матчах. Лучшим снайпером команды неожиданно является силовой форвард Уилсон (9 голов). При этом вратарь Томпсон — лучший в лиге по отраженным броскам (93%). Однако пока этого не хватает для попадания в плей-офф, «Кэпс» занимают 14-е место на Востоке.
Для «Вашингтона» это будет третья игра на выезде, усталость может сказаться на действиях хоккеистов. Да и соперник сейчас очень хорош. Наш прогноз: победа «Каролины» в основное время за 2,00. Еще одна ставка — обе забьют в первом периоде за 2,55.
Статистические тренды в играх «Каролины» и «Вашингтона»
|«Каролина»
|«Вашингтон»
|Ставка «обе забьют в первом периоде» сыграла в 3 последних матчах.
|1 победа в 7 матчах.
|В мае выиграла серию плей-офф у «Вашингтона» 4−1.
|Пропустил 38 шайб — меньше всех в НХЛ.
Ставки на матч «Каролина» — «Вашингтон» 12 ноября 2025 года
Победа «Каролины» в основное время за 2,00.
Обе забьют в первом периоде за 2,55.