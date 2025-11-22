Ричмонд
Прогноз на матч «Ньюкасл» — «Манчестер Сити» 22 ноября 2025 года: Холанд забьет 100-й гол в АПЛ

В 12-м туре АПЛ «Ньюкасл» встречается с «Манчестер Сити». Подробнее о матче — в прогнозе от Спорт Mail.

Андрей Санталов
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

«Ньюкасл» в этом сезоне не так хорош, как на старте прошлого. «Сороки» после 11 туров набрали только 12 очков и и занимают 14-е место в таблице. «Манчестер Сити» — главный преследователь «Арсенала», команда Гвардиолы отстает от лидера АПЛ на 4 очка.

Коэффициенты букмекеров на матч «Ньюкасл» — «Манчестер Сити»

Букмекерам отдают небольшое предпочтение гостям. Победа «Манчестер Сити» стоит 2,04, ничья — 3,80, а победа «Ньюкасла» — 3,60. На тотал больше 2,5 предлагают 1,69, на тотал меньше 2,5 — 2,23.

Прогноз на матч «Ньюкасл» — «Манчестер Сити»

Трансферная сага с Исаком, похоже, повлияла на «Ньюкасл», результаты команды далеки от привычных. Особенно не идет игра на выезде: лишь 3 очка из 18 возможных. Хотя в Лиге чемпионов у «сорок» все хорошо, 3 победы в 4 турах. Все-таки Вольтемаде уже приносит пользу в центре нападения. Но в атаке «Ньюкаслу» часто не хватает креативности, забивает он немного: 11 голов в 11 турах. А вот пропускать стал непривычно часто (14 голов), не спасает даже Поуп. В прошлом туре «сороки» уступили «Брентфорду» 1:3. Защитник Берн привез пенальти при 1:1, еще и удалился при этом.

Футбол
Англия 2025/2026
Тур 12, 22.11.2025, 20:30
Ньюкасл Юнайтед
-
Манчестер Сити
-

«Манчестер Сити» набрал ход, «горожане» выиграли 4 матча подряд. Перед перерывом на сборные команда Гвардиолы разгромила «Боруссию» 4:1 и «Ливерпуль» 3:0. Холанда никто не может остановить, норвежец забивает практически в каждом матче. Разыгрались Фоден, Доку и Шерки, также в атаку хорошо подключаются крайние защитники Нунеш и О'Райли. «Сити» пропустил 8 голов в 11 турах — всего на три больше, чем «Арсенал». Так что и без Родри «горожане» научились действовать надежно. Хотя контратаки соперников по-прежнему доставляют им проблемы, и сегодня «Ньюкасл» может этим воспользоваться.

Сложно предположить, что «Сити» в нынешней форме может оступиться, поэтому выберем два прогноза: «Манчестер Сити» победит за 2,04 и гол Холанда за 1,74. Любители высоких коэффициентов могут также взять дубль норвежца за 4,50.

Статистические тренды в играх «Ньюкасла» и «Манчестер Сити»

«Ньюкасл»
«Манчестер Сити»
4 поражения в последних 6 турах.
7 побед в последних 8 матчах.
Пропускает в 4 матчах АПЛ подряд.
Холанд забил 14 голов в 11 турах (и 99 голов в 108 матчах АПЛ).

Ставки на матч «Ньюкасл» — «Манчестер Сити» 22 ноября 2025 года

«Манчестер Сити» победит за 2,04.

Гол Холанда за 1,74.

