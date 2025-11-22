Прогноз на матч «Ньюкасл» — «Манчестер Сити» 22 ноября 2025 года: Холанд забьет 100-й гол в АПЛ

Трансферная сага с Исаком, похоже, повлияла на «Ньюкасл», результаты команды далеки от привычных. Особенно не идет игра на выезде: лишь 3 очка из 18 возможных. Хотя в Лиге чемпионов у «сорок» все хорошо, 3 победы в 4 турах. Все-таки Вольтемаде уже приносит пользу в центре нападения. Но в атаке «Ньюкаслу» часто не хватает креативности, забивает он немного: 11 голов в 11 турах. А вот пропускать стал непривычно часто (14 голов), не спасает даже Поуп. В прошлом туре «сороки» уступили «Брентфорду» 1:3. Защитник Берн привез пенальти при 1:1, еще и удалился при этом.