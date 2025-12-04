Прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм» 4 декабря 2025 года: шанс для Аморима

«Манчестер Юнайтед» в октябре-ноябре выдал самую длинную беспроигрышную серию при Амориме — 3 победы и 2 ничьи. Казалось, она продлится с «Эвертоном», но манкунианцы проиграли сопернику, который рано остался в меньшинстве. С «Кристал Пэлас» тоже было непросто, но там помогли ошибки вратаря — забили даже Зиркзее и Маунт. Одна из проблем «МЮ» — футболисты на время (иногда на целый тайм) выпадают из игры, не идут агрессивно в отбор. Также нет ясности, на кого играть в атаке. Шешко травмирован, Мбемо перестал забивать да и скоро уедет на Кубок Африки, Зиркзее не хватает скорости. Возможно, Кунья, который восстановился от повреждения, сегодня станет основной опцией в нападении.