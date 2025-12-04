Прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм» 4 декабря 2025 года: шанс для Аморима

«Манчестер Юнайтед» не играет в этом сезоне в еврокубках, и это помогает команде Аморима в чемпионате. После 13 туров «МЮ» на 7-м месте в 3 очках от топ-4. «Вест Хэм» проводит один из худших сезонов в своей истории. Лондонцы уже проиграли 8 матчей в АПЛ и борются за выживание.
Коэффициенты букмекеров на матч «Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм»
Букмекеры мало сомневаются в победе манкунианцев. На «Манчестер Юнайтед» предлагают коэффициент 1,47, на «Вест Хэм» — 6,60. Ничья в этом матче стоит 5,00. Игра ожидается голевой, тотал больше 2,5 оценивается в 1,51, тотал больше 3,5 — в 2,30.
Прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм»
«Манчестер Юнайтед» в октябре-ноябре выдал самую длинную беспроигрышную серию при Амориме — 3 победы и 2 ничьи. Казалось, она продлится с «Эвертоном», но манкунианцы проиграли сопернику, который рано остался в меньшинстве. С «Кристал Пэлас» тоже было непросто, но там помогли ошибки вратаря — забили даже Зиркзее и Маунт. Одна из проблем «МЮ» — футболисты на время (иногда на целый тайм) выпадают из игры, не идут агрессивно в отбор. Также нет ясности, на кого играть в атаке. Шешко травмирован, Мбемо перестал забивать да и скоро уедет на Кубок Африки, Зиркзее не хватает скорости. Возможно, Кунья, который восстановился от повреждения, сегодня станет основной опцией в нападении.
«Вест Хэм» после провального старта поменял тренера в конце сентября и пытается уйти подальше от зоны вылета. Нуну варьирует разные схемы, играет то в 4 защитника, то в 5, но пропускают лондонцы по-прежнему много. Недавно «Вест Хэм» тоже выдал хороший отрезок, взяв 7 очков в 3 турах, но там и с голами прилично повезло. «Молотобойцы» только что проиграли «Ливерпулю» 0:2, в матче странную красную карточку за споры с арбитром схватил Пакета. А это все-таки ослабление атаки. Впереди остались только Боуэн и Матеуш Фернандеш плюс ветеран Уилсон. «Вест Хэм» в основном рассчитывает на контратаки и стандарты. Что касается защиты, то если он пытается отбиваться у своей штрафной, обычно это плохо заканчивается.
И «Ман Юнайтед», и «Вест Хэм» — проблемные команды, особенно при обороне. Но у Аморима все-таки более мастеровитые игроки. Наш прогноз: победа «Манчестер Юнайтед» и тотал меньше 4,5 за 1,98 и 2−3 гола в матче за 2,10.
Статистические тренды в играх «Манчестер Юнайтед» и «Вест Хэма»
|«Манчестер Юнайтед»
|«Вест Хэм»
|Проиграл оба матча «Вест Хэму» в прошлом сезоне.
|Выиграл у «МЮ» 4 из последних 5 матчей в АПЛ.
|Тотал больше 2,5 прошел в 4 матчах из последних 5.
|Ставка «2−3 гола в матче» сыграла в 4 последних матчах с «МЮ».
Ставки на матч «Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм» 4 декабря 2025 года
Победа «Манчестер Юнайтед» и тотал меньше 4,5 за 1,98.
2−3 гола в матче за 2,10.