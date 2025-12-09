Прогноз на матч «Интер» — «Ливерпуль» 9 декабря 2025 года: лучшая атака Италии против уязвимой защиты

«Интер» и при новом главном тренере Киву держит топ-уровень как в Серии А, так и в Лиге чемпионов. «Нерадзурри» идут четвертыми в ЛЧ и третьими в Италии. «Ливерпуль» же все глубже погружается в кризис. У англичан лишь 3 победы в 10 матчах, а теперь еще и Салах открыто конфликтует с клубом.
Коэффициенты букмекеров на матч «Интер» — «Ливерпуль»
Букмекеры сегодня, скорее, ждут победы от итальянцев. На «Интер» можно поставить за 1,95, на «Ливерпуль» — за 3,80. Ничья стоит 3,90. Эксперты ждут голов, поэтому на тотал больше 2,5 выставлен коэффициент 1,67, на тотал меньше 2,5 — 2,23. А минимум два гола от каждой команды оценивается в 5,30.
Прогноз на матч «Интер» — «Ливерпуль»
«Интер» провел равный матч с «Атлетико» в прошлом туре Лиги чемпионов и уступил только в самом конце — 1:2. Команда Киву отреагировала на это тремя победами в Италии и отстает от лидеров Серии А всего на одно очко. В ЛЧ у «нерадзурри» уже есть 4 победы, так что с выходом в плей-офф проблем нет. «Интер» сейчас в оптимальном составе, впереди хороши Лаутаро и Тюрам, Чалханоглу уже забил больше, чем в прошлом сезоне. В защите может не выйти Аканджи, но его есть кем заменить. В ЛЧ «Интер» давно уже не проигрывает на своем поле, серия насчитывает 18 матчей.
«Ливерпуль» перед выездом в Милан упустил победу с «Лидсом», хотя вел 2:0. У англичан по-прежнему много ошибок в обороне, особенно у Конате. За последнее время «Ливерпуль» пропустил по три мяча от «Сити», «Ноттингема», «Лидса», а от ПСВ — сразу 4, причем на «Энфилде». Игроки ошибаются с позицией на поле, проигрывают борьбу за мяч и зарабатывают странные пенальти. В атаке Исак и Виртц выглядят получше, но тут еще есть куда прогрессировать. Из новичков в порядке только Экитике. А вот в Салаха главный тренер Слот перестал верить и держит теперь его на скамейке запасных. После критики от звездного вингера клуб не взял его на матч с «Интером», так что скандал продолжает набирать обороты.
У «Интера» уже выстроена игра, футболисты знают, что делать на поле, они сейчас в хорошей форме. В «Ливерпуле» из-за плохих результатов и ситуации с Салахом атмосфера явно не позитивная. Так что итальянцы должны справиться с чемпионом Англии. Ставим на победу «Интера» за 1,95 и гол Лаутаро за 2,28.
Статистические тренды в играх «Интера» и «Ливерпуля»
|«Интер»
|«Ливерпуль»
|7 побед в 9 матчах.
|1 победа в последних 5 матчах.
|Тотал больше 2,5 прошел в 3 матчах из последних 5.
|Выиграл 4 матча у «Интера» и 2 проиграл.
Ставки на матч «Интер» — «Ливерпуль» 9 декабря 2025 года
Победа «Интера» за 1,95.
Гол Лаутаро за 2,28.