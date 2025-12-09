Прогноз на матч «Интер» — «Ливерпуль» 9 декабря 2025 года: лучшая атака Италии против уязвимой защиты

«Ливерпуль» перед выездом в Милан упустил победу с «Лидсом», хотя вел 2:0. У англичан по-прежнему много ошибок в обороне, особенно у Конате. За последнее время «Ливерпуль» пропустил по три мяча от «Сити», «Ноттингема», «Лидса», а от ПСВ — сразу 4, причем на «Энфилде». Игроки ошибаются с позицией на поле, проигрывают борьбу за мяч и зарабатывают странные пенальти. В атаке Исак и Виртц выглядят получше, но тут еще есть куда прогрессировать. Из новичков в порядке только Экитике. А вот в Салаха главный тренер Слот перестал верить и держит теперь его на скамейке запасных. После критики от звездного вингера клуб не взял его на матч с «Интером», так что скандал продолжает набирать обороты.