Прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» — «Борнмут» 15 декабря 2025 года: гостям нравится выигрывать на «Олд Траффорде»

«Манчестер Юнайтед» принимает «Борнмут» в чемпионате Англии. На что ставить в матче — в прогнозе Спорт Mail.

Андрей Санталов
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

В этом сезоне «Манчестер Юнайтед» играет лучше, чем год назад, и набирает больше очков. Манкунианцы претендуют на попадание в Лигу чемпионов, и все же главный тренер Аморим продолжает вызывать сомнения у ветеранов и болельщиков «МЮ». «Борнмут» хорошо стартовал в чемпионате, но, начиная с ноября, для команды Ираолы началась черная полоса, она все никак не может выиграть.

Коэффициенты букмекеров на матч «Манчестер Юнайтед» — «Борнмут»

Букмекеры считают, что у «Ман Юнайтед» больше шансов выиграть в этом матче. Победа хозяев стоит 1,82, ничья — 4,20, а победа гостей — 4,00. Тотал больше 2,5 оценивается в 1,48, то есть голов тут ждут много. На то, что каждая команда забьет больше 1,5 гола, можно поставить за 4,30.

Прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» — «Борнмут»

«Манчестер Юнайтед» проиграл только один раз за последние 9 туров и поднялся на 6-е место в таблице. Неделю назад команда Аморима разгромила худший клуб АПЛ «Вулверхэмптон» 4:1. Бруну сделал дубль, еще по голу забили Мбемо и Маунт. Мбемо может пропустить сегодняшний матч, как и Диалло с Мазрауи. Эти футболисты скоро будут играть на Кубке Африки, и попадут ли они сегодня в заявку — неизвестно. Также у «МЮ» травмированы защитники Де Лигт и Магуайр. Манкунианцы пропускают 8 матчей подряд, с такими проблемами в обороне, видимо, этот тренд сработает и сегодня.

Футбол
Англия 2025/2026
Тур 16, 15.12.2025, 23:00
Манчестер Юнайтед
-
Борнмут
-

«Борнмут» полтора месяца назад был вторым в АПЛ, но после 15 туров скатился на 13-е место. Перестал забивать Семеньо, Клюйверт как обычно нестабилен, у Эванилсона всего один гол, а новые защитники допускают слишком много моментов у своих ворот. Так что 13 пропущенных голов за 5 матчей не удивляют. А вот нулевая ничья с «Челси» в прошлом туре стала для многих сюрпризом. Причем «Борнмут» хорошо выглядел по игре и был ближе к победе. Команда Ираолы известна смелым прессингом, ей хорошо удаются быстрые атаки.

Год назад «Борнмут» разгромил «Ман Юнайтед» 3:0 на «Олд Траффорде». Бруну тогда не везло в завершении атак, а вот «вишни» тогда забили со стандарта, пенальти и в контратаке. Вполне возможно, сегодня гостей тоже прорвет на удобном для них стадионе. Наш прогноз: «Борнмут» не проиграет за 1,97. Второй вариант — обе забьют и тотал больше 2,5 за 1,74.

Статистические тренды в играх «Манчестер Юнайтед» и «Борнмута»

«Манчестер Юнайтед»
«Борнмут»
Не может выиграть у «Борнмута» в 4 последних матчах в АПЛ (2 поражения и 2 ничьи).
Два раза подряд выиграл на «Олд Траффорде» со счетом 3:0.
Ставка «обе забьют и тотал больше 2,5» прошла в 6 последних матчах из 8.
Не забил в 3 матчах из последних 5.

Ставки на матч «Манчестер Юнайтед» — «Борнмут» 15 декабря 2025 года

«Борнмут» не проиграет за 1,97.

Обе забьют и тотал больше 2,5 за 1,74.

