Прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» — «Борнмут» 15 декабря 2025 года: гостям нравится выигрывать на «Олд Траффорде»

«Борнмут» полтора месяца назад был вторым в АПЛ, но после 15 туров скатился на 13-е место. Перестал забивать Семеньо, Клюйверт как обычно нестабилен, у Эванилсона всего один гол, а новые защитники допускают слишком много моментов у своих ворот. Так что 13 пропущенных голов за 5 матчей не удивляют. А вот нулевая ничья с «Челси» в прошлом туре стала для многих сюрпризом. Причем «Борнмут» хорошо выглядел по игре и был ближе к победе. Команда Ираолы известна смелым прессингом, ей хорошо удаются быстрые атаки.