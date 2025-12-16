Прогноз на матч «Миннесота» — «Вашингтон» 17 декабря 2025 года: Овечкин против Капризова

«Вашингтон» прибыл в Сент-Пол после двух поражений от «Каролины» и «Виннипега». Несмотря на это, «Кэпиталс» остаются в топ-3 Восточной конференции. «Миннесота» тоже идет третьей на Западе. «Уайлд» только что провернули громкий обмен и стали одним из претендентов на Кубок Стэнли.
Коэффициенты букмекеров на матч «Миннесота» — «Вашингтон»
Букмекеры оценивают шансы команд почти равными. Победа «Миннесоты» в основное время стоит 2,30, победа «Вашингтона» — 2,70. Тотал больше 5,5 оценивается в 1,77, тотал меньше 5,5 — в 2,10. На гол Овечкина можно поставить за 2,20, на гол Капризова — за 2,30.
Прогноз на матч «Миннесота» — «Вашингтон»
«Миннесоте» не хватало звездных игроков, чтобы как следует пошуметь в плей-офф в последние годы. И вот клуб выменял суперзвездного защитника Хьюза, теперь Капризову есть с кем тащить команду к Кубку Стэнли. Хьюз забил в первом же матче за «Миннесоту» и помог ей победить «Бостон» 6:2. Капризов в этой встрече сделал дубль и отдал пас. У Кирилла уже 20 голов и 37 очков в 33 играх, рекордный контракт на 17 млн в год он получил справедливо. У «Миннесоты» сильный сезон проводит 23-летний вратарь Валльстедт, он пропускает меньше 2 голов за матч. «Уайлд» хороши в большинстве, все это делает их одной из сильнейших команд Запада.
«Вашингтон» набрал 16 очков в последних 10 матчах. Казалось, бы переживать не о чем, однако, матчи с «Каролиной» (2:3 по буллитам) и «Виннипегом» (1:5) показали, что сейчас «столичные» переживают спад. Оба раза «Вашингтон» сильно уступал по броскам в первые два периода. «Кэпиталс» обычно хороши в равных составах, но сейчас просели в этом компоненте. А спецбригады большинства и меньшинства весь сезон не впечатляют. У Овечкина хорошая статистика в регулярке (14 голов и 17 передач в 32 играх), однако в последних 4 матчах он не забивал. Команду Карбери спасают вратари, если бы не Томпсон и Линдгрен, очков было бы меньше. Кстати, «Вашингтон» тоже претендовал на Хьюза, но выменять его не удалось.
«Миннесота» на подъеме после 4 побед подряд и наверняка хочет взять реванш у «Вашингтона» за поражение 1:5 в октябре. Наш прогноз: итоговая победа «Миннесоты» за 1,79 и индивидуальный тотал «Миннесоты» больше 3 за 1,95.
Статистические тренды в играх «Миннесоты» и «Вашингтона»
|«Миннесота»
|«Вашингтон»
|12 побед в 15 последних матчах.
|Тотал больше 5,5 прошел в 9 последних матчах из 13.
|Забивает 3 гола и больше 4 матча подряд.
|10 побед в 14 последних матчах.
Ставки на матч «Миннесота» — «Вашингтон» 17 декабря 2025 года
Итоговая победа «Миннесоты» за 1,79.
Индивидуальный тотал «Миннесоты» больше 3 за 1,95.