Прогноз на матч «Миннесота» — «Вашингтон» 17 декабря 2025 года: Овечкин против Капризова

«Вашингтон» набрал 16 очков в последних 10 матчах. Казалось, бы переживать не о чем, однако, матчи с «Каролиной» (2:3 по буллитам) и «Виннипегом» (1:5) показали, что сейчас «столичные» переживают спад. Оба раза «Вашингтон» сильно уступал по броскам в первые два периода. «Кэпиталс» обычно хороши в равных составах, но сейчас просели в этом компоненте. А спецбригады большинства и меньшинства весь сезон не впечатляют. У Овечкина хорошая статистика в регулярке (14 голов и 17 передач в 32 играх), однако в последних 4 матчах он не забивал. Команду Карбери спасают вратари, если бы не Томпсон и Линдгрен, очков было бы меньше. Кстати, «Вашингтон» тоже претендовал на Хьюза, но выменять его не удалось.