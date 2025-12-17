Ричмонд
Прогноз на матч «ПСЖ» — «Фламенго» 17 декабря 2025 года: новый трофей для Парижа

«ПСЖ» и «Фламенго» разыграют Межконтинентальный кубок. Подробнее о матче — в прогнозе Спорт Mail.

Андрей Санталов
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

В Катаре сегодня пройдет финал Межконтинентального кубка. Бразильский «Фламенго» по пути к финалу прошел соперников из Мексики и Египта, «ПСЖ» как победитель Лиги чемпионов получил прямую путевку. Для парижан это шанс выиграть шестой трофей в 2025 году.

Коэффициенты букмекеров на матч «ПСЖ» — «Фламенго»

Букмекеры подтверждают, что у «ПСЖ» больше шансов победить. Успех парижан в основное время оценивается в 1,70, с учетом серии пенальти — в 1,35. Сенсационная победа «Фламенго» стоит 5,10. Будет ли много голов, неясно: на тотал больше 2,5 можно поставить за 1,92, на тотал меньше 2,5 — за 1,90.

Прогноз на матч «ПСЖ» — «Фламенго»

«ПСЖ» проиграл только один турнир в этом году — клубный чемпионат мира, там в финале французы уступили «Челси». Межконтинентальный кубок ФИФА — сокращенная версия клубного ЧМ, тут участвует всего 6 команд. Чемпион Франции прилетел в Катар после победы над «Мецем» (3:2). Луис Энрике дал отдохнуть лидерам, Невеш и Мендеш остались в запасе, а Хвича, Барколя и Дуэ вышли только во втором тайме. У «ПСЖ» случаются осечки: то 0:1 с «Монако», то 0:0 с «Атлетиком», но в целом французский гегемон привычно много побеждает. В этом сезоне Энрике редко выпускает оптимальный состав, постоянно кто-то травмирован. Сегодня «ПСЖ» выйдет без Хакими, а Дембеле начнет игру на скамейке запасных. Сафонов наконец получил практику в последнее время, однако ожидается, что сегодня в воротах его сменит Шевалье.

«Фламенго» подтверждает репутацию одного из лучших клубов Бразилии. С молодым тренером Филипе Луисом он выиграл 5 титулов за последнее время. На клубном ЧМ бразильцы обыграли «Челси», однако дальше ⅛ финала пройти не удалось — попалась «Бавария». Летом «Фламенго» продал Жерсона в «Зенит», Уэсли в «Рому» и взял Карраскаля, Лино и Жоржиньо. Две недели назад команда Филипе выиграла Кубок Либертадорес и бразильскую Серию А. Главный бомбардир команды — уругваец де Арраскаэта, на его счету 25 голов. В Катаре «Фламенго» победил в четвертьфинале «Крус Асуль» 2:1 (де Арраскаэта забил оба гола) и «Пирамидс» 2:0. В Межконтинентальном кубке бразильская команда побеждала только один раз — в 1981 году разгромила «Ливерпуль» 3:0.

Наш прогноз: победа «ПСЖ» в основное время за 1,70 и победа «Фламенго» по фолам с форой −2,5 за 1,90.

Статистические тренды в играх «ПСЖ» и «Фламенго»

«ПСЖ»
«Фламенго»
Выиграл 3 матча из последних 5, забив в них 13 голов.
4 победы в 5 последних матчах.
Тотал больше 4,5 прошел в 3 последних матчах из 5.
Тотал меньше 2,5 сыграл в 3 матчах из последних 5.

Ставки на матч «ПСЖ» — «Фламенго» 17 декабря 2025 года

Победа «ПСЖ» в основное время за 1,70.

Победа «Фламенго» по фолам с форой −2,5 за 1,90.