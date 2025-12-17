Прогноз на матч «ПСЖ» — «Фламенго» 17 декабря 2025 года: новый трофей для Парижа

«ПСЖ» проиграл только один турнир в этом году — клубный чемпионат мира, там в финале французы уступили «Челси». Межконтинентальный кубок ФИФА — сокращенная версия клубного ЧМ, тут участвует всего 6 команд. Чемпион Франции прилетел в Катар после победы над «Мецем» (3:2). Луис Энрике дал отдохнуть лидерам, Невеш и Мендеш остались в запасе, а Хвича, Барколя и Дуэ вышли только во втором тайме. У «ПСЖ» случаются осечки: то 0:1 с «Монако», то 0:0 с «Атлетиком», но в целом французский гегемон привычно много побеждает. В этом сезоне Энрике редко выпускает оптимальный состав, постоянно кто-то травмирован. Сегодня «ПСЖ» выйдет без Хакими, а Дембеле начнет игру на скамейке запасных. Сафонов наконец получил практику в последнее время, однако ожидается, что сегодня в воротах его сменит Шевалье.