Прогноз на матч «Наполи» — «Болонья» 22 декабря 2025 года: кто возьмет Суперкубок Италии?

Действующий чемпион Италии «Наполи» проводит противоречивый сезон. В Серии А команда Конте борется за скудетто с «Интером» и «Миланом», а вот в Лиге чемпионов рискует не попасть в плей-офф. Сегодня у неаполитанцев шанс взять первый трофей в сезоне. Для «Болоньи» Кубок Италии в мае 2025-го стал первым победным турниром за 50 лет. С настроем на Суперкубок у «россоблю» тоже проблем не будет.
Коэффициенты букмекеров на матч «Наполи» — «Болонья»
Букмекеры отдают небольшое предпочтение «Наполи». На победу Конте можно поставить за 2,16, на ничью — за 3,20, на победу «Болоньи» — за 3,90. Много голов тут не ждут, тотал меньше 2,5 стоит 1,64.
Прогноз на матч «Наполи» — «Болонья»
«Наполи» тяжело дается игра в нескольких турнирах. Особенно это видно в Лиге чемпионов, тут у неаполитанцев всего 2 победы и 23-е место в таблице. Лукаку много пропустил из-за травмы, и ярко выраженного бомбардира в команде сейчас нет. У Хейлунда лишь 4 гола в 11 матчах Серии А. При этом датчанин уже отличился в Саудовской Аравии, «Наполи» в полуфинале справился с «Миланом» 2:0. Лукаку был в запасе, возможно, сегодня он выйдет во втором тайме. А вот Де Брейне, Ангисса и Гилмор все еще травмированы. «Наполи» не входит в топ команд Италии по атакующим метрикам, он не так часто бьет по воротам и создает моменты. Но, в целом, прагматичный футбол Конте чаще работает, чем нет.
«Болонья» во втором полуфинале одолела «Интер». Основное время завершилось вничью 1:1, а в серии пенальти команда Итальяно промахнулась на один раз меньше соперника. «Болонья» сбавила ход в Серии А, набрав 1 одно очко в трех турах, и откатилась на 6-е место. Зато в Кубке Италии и Лиге Европы были победы. Это первое появление «Болоньи» в Суперкубке Италии. Помимо трофея клуб может заработать 11 млн евро призовых. У «россоблю» главная опция в атаке — Россолини, он стабильно забивает больше 10 голов в последние годы. В матче с «Интером» Россолини отличился с пенальти.
«Болонья» умеет играть с топ-клубами, в ноябре она победила «Наполи» 2:0. Один из голов тогда забил Даллинга, ожидается, что голландский форвард и сегодня выйдет в старте. Конте уже заявил, что победа в Суперкубке ему необходима. Так что ждем здесь обмена голами — на «обе забьют» дают хороший коэффициент 1,98. Также ждем много фолов, в матчах этих команд между собой это обычная история.
Статистические тренды в играх «Наполи» и «Болоньи»
|«Наполи»
|«Болонья»
|Тотал меньше 2,5 прошел в 4 последних матчах из 5.
|В 3 последних матчах с «Наполи» было 28 фолов и больше.
|Выиграл у «Болоньи» 1 матч из последних 6.
|Ставка «обе забьют» сыграла в 4 последних матчах из 5.
Ставки на матч «Наполи» — «Болонья» 22 декабря 2025 года
Обе забьют за 1,98.
Тотал больше 27,5 фолов за 1,85.