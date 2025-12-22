Прогноз на матч «Наполи» — «Болонья» 22 декабря 2025 года: кто возьмет Суперкубок Италии?

«Наполи» тяжело дается игра в нескольких турнирах. Особенно это видно в Лиге чемпионов, тут у неаполитанцев всего 2 победы и 23-е место в таблице. Лукаку много пропустил из-за травмы, и ярко выраженного бомбардира в команде сейчас нет. У Хейлунда лишь 4 гола в 11 матчах Серии А. При этом датчанин уже отличился в Саудовской Аравии, «Наполи» в полуфинале справился с «Миланом» 2:0. Лукаку был в запасе, возможно, сегодня он выйдет во втором тайме. А вот Де Брейне, Ангисса и Гилмор все еще травмированы. «Наполи» не входит в топ команд Италии по атакующим метрикам, он не так часто бьет по воротам и создает моменты. Но, в целом, прагматичный футбол Конте чаще работает, чем нет.