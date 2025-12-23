Прогноз на матч «Вашингтон» — «Рейнджерс» 24 декабря 2025 года: Овечкин в кризисе

«Вашингтон» заканчивает 2025 год на грустной ноте. Команда Овечкина проиграла 5 из последних 6 матчей, а сам Александр Великий не забивает уже 8 матчей. «Рейнджерс» в последнее время тоже чаще терпят поражения, чем побеждают, они по-прежнему находятся вне зоны плей-офф.
Коэффициенты букмекеров на матч «Вашингтон» — «Рейнджерс»
Букмекеры называют фаворитом встречи «Вашингтон», на его итоговую победу они дают 1,55. Победа «Рейнджерс» с учетом овертайма и буллитов стоит 2,48. Тотал больше 5,5 оценивается в 1,92, тотал меньше 5,5 — в 1,90. На гол Овечкина можно поставить за 2,65, на гол Панарина — за 2,50.
Прогноз на матч «Вашингтон» — «Рейнджерс»
«Вашингтон» продолжает держаться среди лидеров Востока, но результаты команды не радуют болельщиков «Кэпс». В декабре «столичные» выиграли только 4 матча из 6. Недавно «Вашингтон» расправился с «Торонто» 4:0, однако после этого дважды уступил «Детройту» 2:5 и 2:3 в овертайме. Да, «красные крылья» сейчас хороши, однако в домашнем матче «Кэпиталс» выглядели совсем бледно и сильно уступили по бросковой активности. Игра в равных составах была козырем «Вашингтона», но пропала и она. В большинстве все стало еще грустнее после травмы Ленарда. Овечкин не забивает ни из своего офиса, ни с пятака. Не помогла и смена партнеров по звену. Первые тройки «Кэпс» пока «молчат», и с этим главному тренеру Карбери нужно что-то делать.
«Рейнджерс» лихорадит весь сезон, Салливан пока тоже не придумал, как решить проблемы команды. «Нью-Йорк» выиграл у «Сент-Луиса» и «Филадельфии» и тут же бесславно уступил «Нэшвиллу». Панарин неважно начал сезон, потом на фарт побрился налысо и идет теперь по графику очко за игру. Но Артемию нужна помощь в атаке, а Зибанежад и Лафреньер сдали. У Шестеркина только один сухой матч, но вратаря можно понять, у него самая большая нагрузка в НХЛ. По воротам 29-летнего голкипера бросили уже больше 800 раз. Так же было и год назад (1746 бросков в 61 матче), и на пользу команде это не пошло. По странной закономерности «Рейнджерс» очень слабо играют дома, а вот в гостях у них хорошая статистика.
Наш прогноз: итоговая победа «Рейнджерс» за 2,48 и тотал меньше 5,5 за 1,90. Обе команды в кризисе, но у «Вашингтона» сейчас больше проблем. «Столичным» не хватает Дюбуа и Ленарда, особенно в большинстве. У «Рейнджерс» тоже выбыли важные игроки, поэтому много голов тут ждать не стоит.
Статистические тренды в играх «Вашингтона» и «Рейнджерс»
|«Вашингтон»
|«Рейнджерс»
|1 победа в 6 последних матчах.
|Выиграли 13 матчей из 20 в гостях.
|Тотал меньше 5,5 прошел в 3 последних матчах из 5.
|Тотал меньше 5,5 прошел в 4 матчах из последних 5.
Ставки на матч «Вашингтон» — «Рейнджерс» 24 декабря 2025 года
Итоговая победа «Рейнджерс» за 2,48.
Тотал меньше 5,5 за 1,90.