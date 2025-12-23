Прогноз на матч «Вашингтон» — «Рейнджерс» 24 декабря 2025 года: Овечкин в кризисе

«Рейнджерс» лихорадит весь сезон, Салливан пока тоже не придумал, как решить проблемы команды. «Нью-Йорк» выиграл у «Сент-Луиса» и «Филадельфии» и тут же бесславно уступил «Нэшвиллу». Панарин неважно начал сезон, потом на фарт побрился налысо и идет теперь по графику очко за игру. Но Артемию нужна помощь в атаке, а Зибанежад и Лафреньер сдали. У Шестеркина только один сухой матч, но вратаря можно понять, у него самая большая нагрузка в НХЛ. По воротам 29-летнего голкипера бросили уже больше 800 раз. Так же было и год назад (1746 бросков в 61 матче), и на пользу команде это не пошло. По странной закономерности «Рейнджерс» очень слабо играют дома, а вот в гостях у них хорошая статистика.