Прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» — «Ньюкасл» 26 декабря 2025 года: голы на «Олд Траффорде» будут

«Ньюкасл» неделю назад бодро начал игру с «Челси», тоже вовсю прессинговал соперника и забил два мяча. Вольтемаде сделал дубль, «отмазавшись» таким образом за автогол с «Сандерлендом». Однако во втором тайме «сороки» дали сопернику вернуться в игру и потеряли два очка. В очередной раз. У «Ньюкасла» тоже хватает травмированных игроков, особенно в обороне. Неудивительно, что команда Хау много пропускает. Отсюда и первая ставка на этот матч: обе забьют и тотал больше 2,5 за 1,85. С таким же коэффициентом можно поставить на то, что «Ньюкасл» не проиграет и тотал больше 1,5. «Сороки» часто побеждают «МЮ» в последние годы, однако их игра на выезде в этом сезоне не впечатляет (6 очков в 8 матчах).