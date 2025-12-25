Прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» — «Ньюкасл» 26 декабря 2025 года: голы на «Олд Траффорде» будут

«Манчестер Юнайтед» проводит вторую половину 2025 года лучше, чем первую, однако под конец декабря столкнулся с новыми проблемами. У «Ньюкасла» свои трудности и с составом, и с результатами. К 18-м туру АПЛ «сороки» подошли на 11-м месте.
Коэффициенты букмекеров на матч «Манчестер Юнайтед» — «Ньюкасл»
Букмекеры затрудняются отдать кому-то предпочтение. Победа «Манчестер Юнайтед» стоит 2,55, победа «Ньюкасла» — 2,70. Ничья оценивается в 3,70. На тотал больше 2,5 можно поставить за 1,63, так что матч ожидается голевым.
Прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» — «Ньюкасл»
Премьер-лига дает шансы многим английским командам в этом сезоне. Так, «Манчестер Юнайтед» выиграл только 2 матча в последних 8 турах, но по-прежнему претендует на попадание в Лигу чемпионов. До 4-го места всего три очка. В прошлом туре манкунианцы уступили огненной «Астон Вилле» 1:2, хотя смотрелись неплохо. Аморим выбрал план с высоким прессингом, и это помогло забить после отбора мяча у чужой штрафной. Однако проблемы в обороне, особенно у Йоро, никуда не делись. В защите не хватает Магуайра, де Лигта и Мазрауи, а в центре поля месяц придется играть без Бруну. Кто теперь будет создавать голевые моменты для группы атаки — большой вопрос. Тем более, Мбемо и Амад уехали на Кубок Африки.
«Ньюкасл» неделю назад бодро начал игру с «Челси», тоже вовсю прессинговал соперника и забил два мяча. Вольтемаде сделал дубль, «отмазавшись» таким образом за автогол с «Сандерлендом». Однако во втором тайме «сороки» дали сопернику вернуться в игру и потеряли два очка. В очередной раз. У «Ньюкасла» тоже хватает травмированных игроков, особенно в обороне. Неудивительно, что команда Хау много пропускает. Отсюда и первая ставка на этот матч: обе забьют и тотал больше 2,5 за 1,85. С таким же коэффициентом можно поставить на то, что «Ньюкасл» не проиграет и тотал больше 1,5. «Сороки» часто побеждают «МЮ» в последние годы, однако их игра на выезде в этом сезоне не впечатляет (6 очков в 8 матчах).
Статистические тренды в играх «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасла»
|«Манчестер Юнайтед»
|«Ньюкасл»
|Проиграл «Ньюкаслу» 4 из 5 последних матчей в АПЛ.
|Выиграл 1 матч из 8 в гостях.
|Тотал больше 2,5 прошел в 5 последних матчах.
|Ставка «обе забьют и тотал больше 2,5» сыграла в 4 матчах из последних 5.
Ставки на матч «Манчестер Юнайтед» — «Ньюкасл» 26 декабря 2025 года
Обе забьют и тотал больше 2,5 за 1,85.
«Ньюкасл» не проиграет и тотал больше 1,5 за 1,85.