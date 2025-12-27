Прогноз на матч «Арсенал» — «Брайтон» 27 декабря 2025 года: Артета будет первым

«Арсенал» держится на первом месте, хотя конкуренты все ближе и ближе. «Ман Сити» отстает всего на два очка, «Астон Вилла» — на три. Секрет успеха «канониров» все тот же: крепкая оборона, опасные угловые и навесы в штрафную, если соперник обороняется всей командой. Это сработало с «Вулверхэмптоном» (2:1) и «Эвертоном» (1:0), хотя и без везения в этих матчах не обошлось. Дьокереш наконец забил после возвращения, но пока он не выглядит бомбардиром на 20 голов в АПЛ. О защите «Арсенала» лучше всего говорит такая статистика. Они первые в лиге по допущенным ударам (124), по допущенным ударам в створ (37) и по касаниям соперников в штрафной «канониров» (268).