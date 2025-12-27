Прогноз на матч «Арсенал» — «Брайтон» 27 декабря 2025 года: Артета будет первым

«Арсенал» в пятый раз в своей истории лидирует в Англии к Рождеству. Пока еще ни разу после этого «канониры» не становились чемпионами. «Манчестер Сити» снова дышит в спину, а по игре команда Артеты выглядит сейчас не слишком убедительно. «Брайтон» после 4 матчей без побед откатился с 5-го места на 9-е. «Чайки» стараются играть в зрелищный футбол, и иногда это их подводит.
Коэффициенты букмекеров на матч «Арсенал» — «Брайтон»
Букмекеры уверены в победе фаворита. На успех «Арсенала» можно поставить за 1,40, на «Брайтон» — за 8,00. Ничья оценивается в 5,20. Тотал больше 2,5 стоит 1,65, меньше 2,5 — 2,27. На обе забьют дают коэффициент 1,85.
Прогноз на матч «Арсенал» — «Брайтон»
«Арсенал» держится на первом месте, хотя конкуренты все ближе и ближе. «Ман Сити» отстает всего на два очка, «Астон Вилла» — на три. Секрет успеха «канониров» все тот же: крепкая оборона, опасные угловые и навесы в штрафную, если соперник обороняется всей командой. Это сработало с «Вулверхэмптоном» (2:1) и «Эвертоном» (1:0), хотя и без везения в этих матчах не обошлось. Дьокереш наконец забил после возвращения, но пока он не выглядит бомбардиром на 20 голов в АПЛ. О защите «Арсенала» лучше всего говорит такая статистика. Они первые в лиге по допущенным ударам (124), по допущенным ударам в створ (37) и по касаниям соперников в штрафной «канониров» (268).
«Брайтон» по традиции последних лет бьется за выход в еврокубки, но команде не хватает забивного центрфорварда после продажи Жоао Педро в «Челси». Вот результаты последних трех туров: 1:1 с «Вест Хэмом», 0:2 с «Ливерпулем» и 0:0 с «Сандерлендом». А ведь «Брайтон» создал много моментов в этих матчах, даже с «Ливерпулем». Впереди есть Уэлбек (7 голов), но все-таки ему уже 35 лет. Митома только вернулся после травмы, японцу еще предстоит набрать форму. Еще одна особенность «Брайтона» — очень молодой состав. Средний возраст стартовых 11 игроков с «Сандерлендом» — 23 года. Да и декабрь — несчастливый месяц для Хюрцелера: ни одной победы, 6 ничьих и 4 поражения.
Наш прогноз: победа «Арсенала» и тотал меньше 4,5 за 1,80. В матчах «канониров» редко бывает больше 4 мячей, а с таким кризисным «Брайтоном» они обязаны справиться. Еще один вариант — победа «Арсенала» по угловым с форой −3 за 1,87.
Статистические тренды в играх «Арсенала» и «Брайтона»
|«Арсенал»
|«Брайтон»
|Выиграл 3 матча подряд после поражения от «Астон Виллы» и прошел в полуфинал Кубка лиги.
|Тотал меньше 2,5 прошел в 4 из 5 последних матчей.
|Тотал меньше 2,5 сыграл в 4 из 5 последних матчей с «Брайтоном».
|1 победа по угловым в последних 5 матчах.
Ставки на матч «Арсенал» — «Брайтон» 27 декабря 2025 года
Победа «Арсенала» и тотал меньше 4,5 за 1,80.
Победа «Арсенала» по угловым с форой −3 за 1,87.