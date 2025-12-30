Прогноз на матч «Арсенал» — «Астон Вилла» 30 декабря 2025 года: Артета отомстит Эмери

«Арсенал» продолжает лидировать в английской Премьер-лиге, хотя последние победы даются «канонирам» с большим трудом. «Астон Вилла» остается самой «горячей» командой Англии, бирмингемцы выиграли 11 матчей подряд, в том числе у «Арсенала» в начале декабря.
Коэффициенты букмекеров на матч «Арсенал» — «Астон Вилла»
Букмекеры уверены, что «Арсенал» возьмет реванш за недавнее поражение. На победу «канониров» предлагают коэффициент 1,44, на ничью — 5,00, на победу «Астон Виллы» — 7,50. Голы тут, скорее, ждут, чем не ждут: тотал больше 2,5 стоит 1,67, а тотал меньше 2,5 — 2,22. На обе забьют можно поставить за 1,84.
Прогноз на матч «Арсенал» — «Астон Вилла»
У «Арсенала» всего одно поражение в последних 24 матчах, и нанесла его «Астон Вилла». Бирмингемцы победили по делу, они создали больше моментов. Эмери придумал, как воспользоваться свободными зонами на половине поля «Арсенала», там постоянно открывались Роджерс и Тилеманс. Опасны были и навесы в штрафную, так были забиты оба гола. Отметим, что «канониры» тогда вышли без своей лучшей пары центральных защитников Салиба и Габриэла. Сейчас оба игрока в строю, это добавит надежности в обороне. Правда, в последнем матче с «Брайтоном» не играли Тимбер и Калафьори, Райсу даже пришлось выйти справа в защите.
После того поражения «Арсенал» выиграл в АПЛ у «Вулверхэмптона», «Эвертона» и «Брайтона» — все три раза с преимуществом в один мяч. В концовках «канониры» отдавали сопернику инициативу, поэтому они получались нервными. Команда Эмери обычно хорошо проводит первый тайм, но ее подводит реализация моментов. В последнее время лидера АПЛ выручают автоголы, подачи с угловых и пенальти. «Манчестер Сити» выглядит более уверенно и готов занять привычную первую строчку в таблице.
Сенсационная серия «Астон Виллы» из 11 побед неизбежно вызвала разговоры о претензиях на титул. До «Арсенала» всего три очка. Однако по игре и по созданным моментам команда Эмери набрала больше очков, чем должна была. Где-то бирмингемцам везет, где-то спасает вратарь Мартинес, где-то включаются смертельные контратаки. Так было три дня назад с «Челси». «Вилла» провалила первый тайм, и счет 0:1 не отражал преимущество лондонцев. Но тройная замена Эмери перевернула игру, и связка Роджерс — Уоткинс наказала защитников «Челси» в быстрых атаках. Вопрос в том, хватило ли «Астон Вилле» времени восстановиться после такого матча?
Наш прогноз: победа «Арсенала» и тотал меньше 3,5 за 2,32. Все-таки рано или поздно удивительная серия «Астон Виллы» должна прерваться, и «канониры» — более чем подходящая для этого команда. Артета наверняка сделал выводы после поражения и поменяет тактику. Также выбираем здесь тотал угловых меньше 9,5 за 1,98. В очной встрече было 6 корнеров, да и в целом в матчах «Арсенала» их редко бывает больше 9.
Статистические тренды в играх «Арсенала» и «Астон Виллы»
|«Арсенал»
|«Астон Вилла»
|Пропустил всего 11 в 18 турах.
|Выиграла у «Арсенала» 3 матча из последних 5.
|Выиграл 4 матча из последних 5 с общим тоталом голов не больше 3.
|Ставка «обе забьют и тотал больше 2,5» прошла в 5 последних матчах.
Ставки на матч «Арсенал» — «Астон Вилла» 30 декабря 2025 года
