Прогноз на матч «Арсенал» — «Астон Вилла» 30 декабря 2025 года: Артета отомстит Эмери

У «Арсенала» всего одно поражение в последних 24 матчах, и нанесла его «Астон Вилла». Бирмингемцы победили по делу, они создали больше моментов. Эмери придумал, как воспользоваться свободными зонами на половине поля «Арсенала», там постоянно открывались Роджерс и Тилеманс. Опасны были и навесы в штрафную, так были забиты оба гола. Отметим, что «канониры» тогда вышли без своей лучшей пары центральных защитников Салиба и Габриэла. Сейчас оба игрока в строю, это добавит надежности в обороне. Правда, в последнем матче с «Брайтоном» не играли Тимбер и Калафьори, Райсу даже пришлось выйти справа в защите.