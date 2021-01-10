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14:43 (мск), источник: Sportmail.ru

Сборная России выиграла золото в смешанной эстафете

Завершилась смешанная эстафета на пятом этапе Кубка мира по биатлону.

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Источник: РИА "Новости"

Российская сборная в составе Ульяны Кайшевой, Светланы Мироновой, Александра Логинова и Эдуарда Латыпова пришла первой к финишу, опередив сборную Норвегии и Франции.

Латыпов, ушедший третьим с последней стрельбы, опередил норвежца Стурлу Лагрейда на 0.7 секунды.

Сборная России по биатлону прервала антирекордную серию без медалей на Кубке мира. Команда 43 гонки подряд не могла завоевать награды.

До этого последний раз российские биатлонисты попадали на подиум 16 февраля на ЧМ-2020 в Антхольце, когда Александр Логинов взял бронзу в гонке преследования.

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