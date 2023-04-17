Бывшему президенту IBU Андерсу Бессебергу предъявлены обвинения по делу о коррупции

Бывшему президенту Международного союза биатлонистов (IBU) Андерсу Бессебергу предъявлено обвинение в коррупции. Теперь Бессберг оспаривает свою вину.

Андерс уже несколько лет находится под следствием. Его обвиняют в получении нескольких дорогих часов, согласии на бесплатные охотничьи поездки за границу, связи с секс-работницами, которые оплачивали треть лица, пишут VG. Утверждается, что среди тех, кто оплатил счета есть российские правительственные чиновники, которые связаны с биатлоном.

«Мы нашли доказательства того, что Бессеберг получал ценные подарки в виде часов, охотничьих поездок и услуг от секс-работниц», — заявил на пресс-конференции председатель комиссии Джонатан Тейлор.