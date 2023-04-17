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13:30 (мск), источник: Sportmail.ru

Бывшему президенту IBU Андерсу Бессебергу предъявлены обвинения по делу о коррупции

Громкое судебное дело.

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Бывшему президенту Международного союза биатлонистов (IBU) Андерсу Бессебергу предъявлено обвинение в коррупции. Теперь Бессберг оспаривает свою вину.

Андерс уже несколько лет находится под следствием. Его обвиняют в получении нескольких дорогих часов, согласии на бесплатные охотничьи поездки за границу, связи с секс-работницами, которые оплачивали треть лица, пишут VG. Утверждается, что среди тех, кто оплатил счета есть российские правительственные чиновники, которые связаны с биатлоном.

«Мы нашли доказательства того, что Бессеберг получал ценные подарки в виде часов, охотничьих поездок и услуг от секс-работниц», — заявил на пресс-конференции председатель комиссии Джонатан Тейлор.

Андерс Бессеберг ушел в отставку с поста президента IBU в 2018 году, он занимал эту должность с 1992 года.

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 Бывшему президенту IBU Андерсу Бессебергу предъявлены обвинения по...
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