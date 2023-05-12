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12:12 (мск), источник: Sportmail.ru

Симон Фуркад рассказал о планах сборной Франции по биатлону

Недавно Фуркада назначили тренером мужской сборной.

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Источник: AFP 2022

Главный тренер сборной Франции по физической подготовке Симон Фуркад рассказал о целях команды.

"Нужно добиться восстановления мужской группы после непростого сезона. Подойти к Олимпиаде на пике формы. Несмотря на то, что существует две задачи: есть спортсмены, которых нам нужно будет продолжать готовить и продвигать в рамках подготовки к Олимпийским играм в 2026 году, и есть более молодые биатлонисты.

Цель состоит в том, чтобы найти индивидуальную программу для каждого, подобрать разные направления и подходы для подгрупп внутри коллектива. Я не собираюсь вести дела одинаково между опытными спортсменами, которые знают, куда они идут, и молодыми, с которыми будет важнее создать структуру для их продвижения", — цитирует Фуркада Nordic Magazine.

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