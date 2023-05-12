Симон Фуркад рассказал о планах сборной Франции по биатлону

"Нужно добиться восстановления мужской группы после непростого сезона. Подойти к Олимпиаде на пике формы. Несмотря на то, что существует две задачи: есть спортсмены, которых нам нужно будет продолжать готовить и продвигать в рамках подготовки к Олимпийским играм в 2026 году, и есть более молодые биатлонисты.