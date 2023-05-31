В Норвегии уже 73 дня ищут 22-летнего биатлониста

За это время полицейские не обнаружили никакой активности на телефоне или банковских счетах Спораланда. Родители сообщали о психических проблемах спортсмена, которые предшествовали его исчезновению.

«Нам ничего не остается, кроме как ждать. Пока мы не узнаем, что произошло, мы будем цепляться за надежду, что он еще жив. Возможно, он прошел долгий путь, но у него есть отличные навыки выживания», — приводит слова родителей биатлониста Gudbrandsdаlen Dagningen.

Некоторые эксперты полагают, что Спораланда уже нет в живых.