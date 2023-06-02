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15:00 (мск), источник: Sportmail.ru

«Угораю от смеха». Губерниев отреагировал на жалобу президента СБР Майгурова

Спортивный комментатор и журналист Дмитрий Губерниев отреагировал на письмо президента Союза биатлонистов России (СБР) Виктора Майгурова, направленное руководству «Матч ТВ».

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Источник: РИА "Новости"

В своем письме Майгуров обвинил журналиста в неподобающем поведении и хамстве в адрес СБР.

«Ребята, тут пришла информация из СБР. Оказывается, журналисты не имеют права давать оценку общественной организации, в данном случае СБР! Вот оно как. А спортсмены, лишенные зарплат, тоже права не имеют? Как интересно. Реально все утро угораю от смеха! Я тоже не готов мириться — мириться с огульной человеческой глупостью и подлостью», — написал Губерниев в своем телеграм-канале.

Ранее Губерниев неоднократно выступал с публичной критикой Майгурова, а также критиковал СБР за лишение зарплаты нескольких ведущих отечественных биатлонистов и сотрудников сборной России.

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