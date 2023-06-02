«Угораю от смеха». Губерниев отреагировал на жалобу президента СБР Майгурова

«Ребята, тут пришла информация из СБР. Оказывается, журналисты не имеют права давать оценку общественной организации, в данном случае СБР! Вот оно как. А спортсмены, лишенные зарплат, тоже права не имеют? Как интересно. Реально все утро угораю от смеха! Я тоже не готов мириться — мириться с огульной человеческой глупостью и подлостью», — написал Губерниев в своем телеграм-канале.