Президент СБР пожаловался руководству «Матч ТВ» на Губерниева

«Союз биатлонистов России благодарит вас за сотрудничество в прошедшем спортивном сезоне-2022/2023 гг. Производство трансляций и показ соревнований, которые ООО “Национальный спортивный канал” осуществляет на мировом уровне, особенно важен для мотивации спортсменов и популяризации нашего вида спорта. Мы видим в вашем телеканале надёжного и долгосрочного партнёра, и с большим уважением относимся к вашей работе.



Однако при этом сотрудник вашего телеканала, телекомментатор Дмитрий Губерниев, используя личные социальные сети, телевизионные программы канала и сайт канала, регулярно выступает с оскорблениями в адрес как всего Союза биатлонистов России, так и руководства СБР, чем наносит прямой репутационный ущерб нашему сотрудничеству. Мы всегда были открыты к конструктивному диалогу, но не готовы мириться с огульным хамством.



Союз биатлонистов России является общероссийской общественной организацией. Оценку его деятельности дают его члены — региональные федерации биатлона, а также Министерство спорта РФ, Олимпийский комитет России. Надеюсь, что это обращение не останется без вашего внимания, и мы продолжим наше взаимовыгодное сотрудничество», — говорится в письме.