Экс-биатлониста сборной России дисквалифицировали за допинг
Бывший биатлонист сборной России Юрий Шопин дисквалифицирован на два года за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает официальный сайт Союза биатлонистов России.
Бывший биатлонист сборной России Юрий Шопин дисквалифицирован на два года за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает официальный сайт Союза биатлонистов России.
Нарушение признано на основании решения комиссии по предварительному рассмотрению случаев нарушений антидопинговых правил Российского антидопингового агентства (РУСАДА). 30-летний биатлонист дисквалифицирован на два года начиная с 7 июня 2023 года.
Шопин является двукратным чемпионом и трехкратным бронзовым призером Универсиады‑2015. С 2016 по 2019 год биатлонист выступал в составе сборной России на Кубке мира, где его лучшим результатом стало 31-е место в гонке преследования на этапе в немецком Оберхове.
В сентябре 2022 года Шопин завершил карьеру.