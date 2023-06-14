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14 июня, источник: Sportmail.ru

Экс-биатлониста сборной России дисквалифицировали за допинг

Бывший биатлонист сборной России Юрий Шопин дисквалифицирован на два года за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает официальный сайт Союза биатлонистов России.

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Источник: РИА "Новости"

Нарушение признано на основании решения комиссии по предварительному рассмотрению случаев нарушений антидопинговых правил Российского антидопингового агентства (РУСАДА). 30-летний биатлонист дисквалифицирован на два года начиная с 7 июня 2023 года.

Шопин является двукратным чемпионом и трехкратным бронзовым призером Универсиады‑2015. С 2016 по 2019 год биатлонист выступал в составе сборной России на Кубке мира, где его лучшим результатом стало 31-е место в гонке преследования на этапе в немецком Оберхове.

В сентябре 2022 года Шопин завершил карьеру.

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