Российская биатлонистка Екатерина Глазырина объявила о завершении карьеры

Биатлонистка была дважды отстранена от соревнований за нарушение антидопинговых правил. В обоих случаях основанием для дисквалификации стала база данных московской лаборатории, которая лежит в основе продолжающегося с 2016 года расследования Всемирного антидопингового агентства. Первый раз Глазырина была отстранена в феврале 2017 года во время чемпионата мира в австрийском Хохфильцене, срок ее дисквалификации истек через два года. После возвращения в биатлон она победила на летнем чемпионате России 2020 года, однако вскоре была отстранена еще на год, что помешало ей отобраться на Олимпийские игры 2022 года в Пекине.