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14:25 (мск), источник: Sportmail.ru

Российская биатлонистка Екатерина Глазырина объявила о завершении карьеры

36-летняя Екатерина Глазырина была призером чемпионатов Европы и этапов Кубка мира.

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Источник: РИА "Новости"

Биатлонистка Екатерина Глазырина завершила спортивную карьеру. Об этом сообщил ее муж и личный тренер Антон Щурбинов.

«Екатерина больше не будет выступать, она завершила карьеру. Сейчас она занимается семьей, ребенком», — цитирует Щурбинова ТАСС.

За карьеру 36-летняя Глазырина дважды становилась призером Европы, была призером этапов Кубка мира, а также участвовала в Олимпийских играх в Сочи.

Биатлонистка была дважды отстранена от соревнований за нарушение антидопинговых правил. В обоих случаях основанием для дисквалификации стала база данных московской лаборатории, которая лежит в основе продолжающегося с 2016 года расследования Всемирного антидопингового агентства. Первый раз Глазырина была отстранена в феврале 2017 года во время чемпионата мира в австрийском Хохфильцене, срок ее дисквалификации истек через два года. После возвращения в биатлон она победила на летнем чемпионате России 2020 года, однако вскоре была отстранена еще на год, что помешало ей отобраться на Олимпийские игры 2022 года в Пекине.

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