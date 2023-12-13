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13:51 (мск), источник: Sportmail.ru

Биатлонистки недовольны условиями проживания на Кубке Содружества

Российские биатлонистки Наталья Гербулова и Екатерина Носкова раскритиковали условия проживания в Уфе, где пройдет второй этап Кубка Содружества.

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Источник: Соцсети

Спортсменки в своем совместном телеграм-канале опубликовали несколько видео, где показали условия проживания в уфимской гостинице. В частности, они остались недовольны грязью и пылью в номерах, которая осталась после ремонта.

«Мы очень рады что в Уфе делают ремонт, но почему в сроки соревнований, о которых все знали заранее! Почему, если такая ситуация, спортсменов вообще сюда заселяют?» — написали спортсменки.

Позднее они опубликовали видео с условиями проживания красноярских биатлонисток, которые пожаловались на плохой ремонт, отсутствие душевых штор и сиденья на унитазе, а также на неисправный кран в раковине, из которого вода льется прямо на кафель.

«Небольшой рум-тур вам проведем. Как классно сделали ремонт в Уфе — мастера вообще топчики, я считаю. Что бы вам еще показать? Вон там дырка сквозная, там очень воздух холодный, как будто холодильник открываешь», — поделилась впечатлениями биатлонистка из Красноярска Жанна Максимович.

Президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров пообещал в скором времени разобраться в ситуации с условиями проживания спортсменок в Уфе.

«Видео не смотрел, присылать не надо. Мы разберемся», — сказал Майгуров.

Второй этап Кубка Содружества пройдет с 15-го по 17 декабря.

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 Биатлонистки недовольны условиями проживания на Кубке Содружества
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