Экс-биатлонистка сборной России заявлена за Финляндию на Кубок мира

Ранее выступавшая за сборную России Дарья Виролайнен заявлена на второй и третий этапы Кубка мира, сообщается на сайте Финской биатлонной федерации.

Международный союз биатлонистов предоставил Виролайнен право представлять Финляндию на международных соревнованиях с сезона-2023/24. Спортсменка получила финское гражданство в 2021 году.

На счету 34-летней Виролайнен золотая и бронзовая медали чемпионатов Европы. На этапах Кубка мира она дважды становилась серебряным призером. Ее младшая сестра Кристина Резцова продолжает выступления в составе российской сборной — 3 декабря Кристина Резцова одержала победу в масс-старте на этапе Кубка России в Ханты-Мансийске.