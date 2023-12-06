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16:54 (мск), источник: Sportmail.ru

Экс-биатлонистка сборной России заявлена за Финляндию на Кубок мира

Дарья Виролайнен сможет дебютировать в составе финской сборной на стартующем 8 декабря этапе Кубка мира в Хохфильцене.

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Источник: РИА "Новости"

Ранее выступавшая за сборную России Дарья Виролайнен заявлена на второй и третий этапы Кубка мира, сообщается на сайте Финской биатлонной федерации.

Международный союз биатлонистов предоставил Виролайнен право представлять Финляндию на международных соревнованиях с сезона-2023/24. Спортсменка получила финское гражданство в 2021 году.

На счету 34-летней Виролайнен золотая и бронзовая медали чемпионатов Европы. На этапах Кубка мира она дважды становилась серебряным призером. Ее младшая сестра Кристина Резцова продолжает выступления в составе российской сборной — 3 декабря Кристина Резцова одержала победу в масс-старте на этапе Кубка России в Ханты-Мансийске.

Виролайнен — старшая дочь трехкратной олимпийской чемпионки Анфисы Резцовой, которая умерла в октябре 2023 года.

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