Экс-биатлонистка сборной России заявлена за Финляндию на Кубок мира
Дарья Виролайнен сможет дебютировать в составе финской сборной на стартующем 8 декабря этапе Кубка мира в Хохфильцене.
Дарья Виролайнен сможет дебютировать в составе финской сборной на стартующем 8 декабря этапе Кубка мира в Хохфильцене.
Ранее выступавшая за сборную России Дарья Виролайнен заявлена на второй и третий этапы Кубка мира, сообщается на сайте Финской биатлонной федерации.
Международный союз биатлонистов предоставил Виролайнен право представлять Финляндию на международных соревнованиях с сезона-2023/24. Спортсменка получила финское гражданство в 2021 году.
На счету 34-летней Виролайнен золотая и бронзовая медали чемпионатов Европы. На этапах Кубка мира она дважды становилась серебряным призером. Ее младшая сестра Кристина Резцова продолжает выступления в составе российской сборной — 3 декабря Кристина Резцова одержала победу в масс-старте на этапе Кубка России в Ханты-Мансийске.
Виролайнен — старшая дочь трехкратной олимпийской чемпионки Анфисы Резцовой, которая умерла в октябре 2023 года.