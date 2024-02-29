Халили выиграл индивидуальную гонку на этапе Кубка России в Уфе

25-летний биатлонист, представляющий Москву, преодолел дистанцию за 38 минут 35,4 секунды, допустив на огневых рубежах два промаха. Вторым финишировал Ильназ Мухамедзянов из Удмуртии, выигравший итоговый зачет индивидуальных гонок Кубка России. Третьим стал Дмитрий Иванов, представляющий ХМАО-Югра.

Мужчины. Индивидуальная гонка. 15 км

Карим Халили (Москва) — 38.35,4 (2); Ильназ Мухамедзянов (Удмуртия) — +8,3 (3); Дмитрий Иванов (ХМАО-Югра) — +30,0 (2).

«Во время гонки не совсем рассчитывал на победу, потому что по шкале Серохвостова готовность была 20%, по шкале Логинова — винтовку не держал очень давно. Состояние, казалось, не самое хорошее, ветровая обстановка непростая, соперники много ошибались, и благодаря этому удалось победить. Мухамедзянов всегда хорошо бегает финишный круг, но я понимал, что тоже неплохо прошел этот круг, поэтому думал, что все будет на тоненького», — сказал Халили после гонки.

В женской индивидуальной гонке победу одержала Анастасия Егорова, представляющая Мурманскую область. Компанию на пьедестале ей составили Анастасия Гореева, выигравшая итоговый зачет индивидуальных гонок, и Наталия Шевченко, лидирующая в общем зачете Кубка России.

Женщины. Индивидуальная гонка. 12,5 км

Анастасия Егорова (Мурманская обл.) — 42.13,1 (1); Анастасия Гореева (Московская обл.) — +10,3 (1); Наталия Шевченко (Свердловская обл.) — +41,1 (2).

«Было очень тяжело. Не думала, что скорость будет настолько высокой. Промах последним выстрелом, наверное, был моей ошибкой, я поторопилась. За Гореевой не следила, старалась работать для себя. Не сказала бы, что это моя лучшая гонка. На Кубке Содружества я здесь была вторая. Утро сегодня было обычное, ничего особенного», — прокомментировала гонку Егорова.