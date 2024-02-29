Халили выиграл индивидуальную гонку на этапе Кубка России в Уфе
Карим Халили стал победителем индивидуальной гонки на заключительном этапе Кубка России по биатлону, который проходит в Уфе.
Карим Халили стал победителем индивидуальной гонки на заключительном этапе Кубка России по биатлону, который проходит в Уфе.
25-летний биатлонист, представляющий Москву, преодолел дистанцию за 38 минут 35,4 секунды, допустив на огневых рубежах два промаха. Вторым финишировал Ильназ Мухамедзянов из Удмуртии, выигравший итоговый зачет индивидуальных гонок Кубка России. Третьим стал Дмитрий Иванов, представляющий ХМАО-Югра.
«Во время гонки не совсем рассчитывал на победу, потому что по шкале Серохвостова готовность была 20%, по шкале Логинова — винтовку не держал очень давно. Состояние, казалось, не самое хорошее, ветровая обстановка непростая, соперники много ошибались, и благодаря этому удалось победить. Мухамедзянов всегда хорошо бегает финишный круг, но я понимал, что тоже неплохо прошел этот круг, поэтому думал, что все будет на тоненького», — сказал Халили после гонки.
В женской индивидуальной гонке победу одержала Анастасия Егорова, представляющая Мурманскую область. Компанию на пьедестале ей составили Анастасия Гореева, выигравшая итоговый зачет индивидуальных гонок, и Наталия Шевченко, лидирующая в общем зачете Кубка России.
«Было очень тяжело. Не думала, что скорость будет настолько высокой. Промах последним выстрелом, наверное, был моей ошибкой, я поторопилась. За Гореевой не следила, старалась работать для себя. Не сказала бы, что это моя лучшая гонка. На Кубке Содружества я здесь была вторая. Утро сегодня было обычное, ничего особенного», — прокомментировала гонку Егорова.
Этап в Уфе станет финальным в текущем розыгрыше Кубка России. В субботу, 2 марта, состоятся спринты, а на следующий день этап завершат гонки преследования.