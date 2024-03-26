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13:59 (мск), источник: Sportmail.ru

Анна Сола одержала победу в гонке преследования на ЧР в Тюмени

Белорусская биатлонистка Анна Сола стала победительницей гонки преследования на чемпионате России, который проходит в Тюмени.

Источник: Reuters

28-летняя биатлонистка преодолела дистанцию 10 км за 33 минуты 21,8 секунды, допустив при этом два промаха на четырех огневых рубежах. Второй финишировала представительница Московской области Полина Шевнина, третьей стала Виктория Сливко, представляющая Тюменскую область.

Белорусские спортсмены выступают на чемпионате России вне зачета, поэтому золотая медаль досталась Шевниной, серебро получила Сливко, а бронзовая медаль ушла Кристине Резцовой, которая финишировала четвертой.

Гонка преследования, 10 км. Женщины.

  1. Анна Сола (Беларусь) — 33.21,8 (2);
  2. Полина Шевнина (Московская область) — +5,9 (2);
  3. Виктория Сливко (Тюменская область) — +15,7 (2);
  4. Кристина Резцова (ХМАО-Югра) — +35,3 (3).

В мужской гонке преследования победу одержал представитель Пермского края Иван Колотов. 26-летний биатлонист преодолел дистанцию 12,5 км за 36 минут 39,5 секунды, не допустив при этом ни одного промаха. Для Колотова это первое золото чемпионата России в личной гонке. Компанию на подиуме ему составили Александр Логинов из Тюменской области и Эдуард Латыпов, представляющий Республику Башкортостан.

Гонка преследования, 12,5 км. Мужчины.

  1. Иван Колотов (Пермски край) — 36.39,5 (0);
  2. Полина Шевнина (Тюменская область) — +8,1 (2);
  3. Эдуард Латыпов (Башкортостан) — +8,3 (4).

 Анна Сола одержала победу в гонке преследования на ЧР в Тюмени
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