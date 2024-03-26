Анна Сола одержала победу в гонке преследования на ЧР в Тюмени

28-летняя биатлонистка преодолела дистанцию 10 км за 33 минуты 21,8 секунды, допустив при этом два промаха на четырех огневых рубежах. Второй финишировала представительница Московской области Полина Шевнина, третьей стала Виктория Сливко, представляющая Тюменскую область.

В мужской гонке преследования победу одержал представитель Пермского края Иван Колотов. 26-летний биатлонист преодолел дистанцию 12,5 км за 36 минут 39,5 секунды, не допустив при этом ни одного промаха. Для Колотова это первое золото чемпионата России в личной гонке. Компанию на подиуме ему составили Александр Логинов из Тюменской области и Эдуард Латыпов, представляющий Республику Башкортостан.