Светлана Слепцова: Как только завершила карьеру, сразу вздохнула
Олимпийская чемпионка по биатлону рассказала о том, после завершения карьеры в 2017 году катается только в свое удовольствие.
Олимпийская чемпионка по биатлону рассказала о том, после завершения карьеры в 2017 году катается только в свое удовольствие.
6 и 7 апреля в Ханты-Мансийске прошел ежегодный Югорский лыжный марафон. В мероприятии принимают участие как любители, так и настоящие звезды спорта — лыжники и биатлонисты, чемпионы мира и призеры Олимпиад. Среди участников была и бывшая биатлонистка сборной России, олимпийская чемпионка Светлана Слепцова.
«В марафоне участвовала чтобы развлечься. Желания бороться за победу давно уже нет. Как только я завершила карьеру, сразу вздохнула, ведь столько камней упало с плеч. У меня потом ни на секунду не появлялось это желание побеждать, оно просто умерло во мне. Меня многие спрашивают, почему я не катаюсь на лыжах. А я просто не хочу! Когда на марафоне вышла на старт, это был раз седьмой, когда я за год вставала на лыжи. Меня многие спрашивают, как готовилась, а я отвечаю: “К чему?” Я выхожу кататься в свое удовольствие, и не нужно мне никаких медалей. Для чего мне они? Мне говорят: “Выиграешь деньги”. Да, классно, но я не хочу, у меня нет жажды побеждать», — сказала Светлана Слепцова в интервью корреспонденту «Чемпионата».
6 апреля в рамках Югорского лыжного марафона в гонке свободным стилем на 50 километров победу одержала Кристина Резцова, второе место заняла Алиса Кудисова, третье место — у Лилии Васильевой. В 50-километровом марафоне классическим стилем победу одержала уже Лилия Васильева, второй к финишу пришла Мария Козекаева, а Алиса Кудисова к серебру прибавила бронзовую медаль.
Светлане Слепцовой 37 лет. В составе эстафетной сборной России она становилась олимпийской чемпионкой в 2010 году. Вместе со Светланой в команду входили Анна Богалий-Титовец, Ольга Медведцева и Ольга Зайцева. В 2009 году на чемпионате мира в Пхенчхане Слепцова также завоевала золото в женской эстафете. На этапах Кубка мира Светлана шесть раз побеждала в личных гонках. Ее лучшее место в общем зачете Кубка мира — восьмое, этого результата спортсменка достигла в сезоне-2007/08.