Светлана Слепцова: Как только завершила карьеру, сразу вздохнула

«В марафоне участвовала чтобы развлечься. Желания бороться за победу давно уже нет. Как только я завершила карьеру, сразу вздохнула, ведь столько камней упало с плеч. У меня потом ни на секунду не появлялось это желание побеждать, оно просто умерло во мне. Меня многие спрашивают, почему я не катаюсь на лыжах. А я просто не хочу! Когда на марафоне вышла на старт, это был раз седьмой, когда я за год вставала на лыжи. Меня многие спрашивают, как готовилась, а я отвечаю: “К чему?” Я выхожу кататься в свое удовольствие, и не нужно мне никаких медалей. Для чего мне они? Мне говорят: “Выиграешь деньги”. Да, классно, но я не хочу, у меня нет жажды побеждать», — сказала Светлана Слепцова в интервью корреспонденту «Чемпионата».