Чемпионка мира по биатлону Юрлова-Перхт завершает карьеру
Чемпионка мира по биатлону Екатерина Юрлова-Перхт завершит карьеру по окончании нынешнего сезона. Об этом сообщает пресс-службе Союза биатлонистов России (СБР).
Чемпионка мира по биатлону Екатерина Юрлова-Перхт завершит карьеру по окончании нынешнего сезона. Об этом сообщает пресс-службе Союза биатлонистов России (СБР).
Последние старты 39-летняя биатлонистка проведет на этапе Кубка Содружества, который пройдет с 12 по 14 апреля в Мурманске.
«Совсем недавно в Тюмени мы провожали из большого спорта Евгения Гараничева. В Мурманске нас ждут еще одни проводы — на Кубке Содружества завершает карьеру Екатерина Юрлова-Перхт», — сказано в сообщении СБР.
Юрлова-Перхт является чемпионкой мира 2015 года в индивидуальной гонке и серебряным призером чемпионата мира 2019 года в масс-старте. Также она побеждала в гонке преследования на чемпионате Европы 2019 года.
На этапах Кубка мира Юрлова-Перхт провела 185 гонок, в которых одержала три победы и восемь раз попадала на подиуме. Наивысшим достижением биатлонистки в общем зачете Кубка мира было 13-е место в сезоне-2017/18.