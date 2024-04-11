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13:53 (мск), источник: Sportmail.ru

Чемпионка мира по биатлону Юрлова-Перхт завершает карьеру

Чемпионка мира по биатлону Екатерина Юрлова-Перхт завершит карьеру по окончании нынешнего сезона. Об этом сообщает пресс-службе Союза биатлонистов России (СБР).

Источник: РИА "Новости"

Последние старты 39-летняя биатлонистка проведет на этапе Кубка Содружества, который пройдет с 12 по 14 апреля в Мурманске.

«Совсем недавно в Тюмени мы провожали из большого спорта Евгения Гараничева. В Мурманске нас ждут еще одни проводы — на Кубке Содружества завершает карьеру Екатерина Юрлова-Перхт», — сказано в сообщении СБР.

Юрлова-Перхт является чемпионкой мира 2015 года в индивидуальной гонке и серебряным призером чемпионата мира 2019 года в масс-старте. Также она побеждала в гонке преследования на чемпионате Европы 2019 года.

На этапах Кубка мира Юрлова-Перхт провела 185 гонок, в которых одержала три победы и восемь раз попадала на подиуме. Наивысшим достижением биатлонистки в общем зачете Кубка мира было 13-е место в сезоне-2017/18.

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