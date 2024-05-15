Биатлонистка сборной Румынии возвращается в Россию

«Наш сервис в прошлом сезоне отработал на пять с плюсом! Андрей Волков, Никита Козлов, Илья Анисимов и Дмитрий Блинов внесли огромный вклад в победы нашей дружной команды. Но мы хотели бы усилить сервис на юниорском направлении. Поэтому пригласили в команду хорошего специалиста Александра Сарафанникова. Он согласился при условии, что его жена Наталья Ушкина тоже будет выступать за сборную Тюменской области. Мы считаем, что после ухода Ксении Шнейдер это будет хорошее усиление для нашей команды. Конечно, в первую очередь мы рассчитываем на воспитанниц школы тюменского биатлона: Викторию Сливко, Анну Грухвину, Елизавету Фролову, Маргариту Болдыреву, Камиллу Вовк и других молодых девчат, но помощь Ульяны Нигматуллиной в прошедшем сезоне для нас была просто неоценима. Надеюсь, что и Наташа внесет свой вклад в копилку нашей команды», — приводит слова Кугаевского «Матч ТВ».