Биатлонистка сборной Румынии возвращается в Россию
27-летняя Наталья Ушкина будет выступать за сборную Тюменской области.
27-летняя Наталья Ушкина будет выступать за сборную Тюменской области.
Как сообщает главный тренер сборной Тюменской области Максим Кугаевский, Наталья Ушкина с нового сезона будет выступать за региональную команду. Ушкина сменила спортивное гражданство и перешла в сборную Румынии в 2021 году. Ранее на российских турнирах биатлонистка представляла Мордовию.
«Наш сервис в прошлом сезоне отработал на пять с плюсом! Андрей Волков, Никита Козлов, Илья Анисимов и Дмитрий Блинов внесли огромный вклад в победы нашей дружной команды. Но мы хотели бы усилить сервис на юниорском направлении. Поэтому пригласили в команду хорошего специалиста Александра Сарафанникова. Он согласился при условии, что его жена Наталья Ушкина тоже будет выступать за сборную Тюменской области. Мы считаем, что после ухода Ксении Шнейдер это будет хорошее усиление для нашей команды. Конечно, в первую очередь мы рассчитываем на воспитанниц школы тюменского биатлона: Викторию Сливко, Анну Грухвину, Елизавету Фролову, Маргариту Болдыреву, Камиллу Вовк и других молодых девчат, но помощь Ульяны Нигматуллиной в прошедшем сезоне для нас была просто неоценима. Надеюсь, что и Наташа внесет свой вклад в копилку нашей команды», — приводит слова Кугаевского «Матч ТВ».
14 мая стало известно, что ранее выступавшая за сборную Тюменской области Ксения Шнейдер со следующего сезона будет выступать за сборную Беларуси.