Олбани
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Немецкая биатлонистка объявила о своей беременности

Янина Хеттих-Вальц пропустит грядущий биатлонный сезон.

Источник: РИА "Новости"

Немецкая биатлонистка Янина Хеттих-Вальц поделилась радостным событием в социальных сетях, разместив фотографию с возлюбленным и снимком УЗИ в руках.

«Начинается новое приключение. Мы невероятно счастливы. Увидимся вновь на биатлонных стадионах в следующем сезоне», — написала Хеттих-Вальц в социальных сетях.

Янина Хеттих-Вальц дважды завоёвывала серебро чемпионатов мира (ЧМ-2021 в Поклюке и ЧМ-2024 в Нове-Место) и один раз поднималась на третью ступень пьедестала (ЧМ-2024 в Нове-Место). По итогам сезона-2023/2024 немецкая биатлонистка заняла 10-е место в общем зачете.

«Большой хрустальный глобус» по итогам минувшего сезона достался итальянской биатлонистке Лизе Виттоцци, которая в финальной части сезона обошла соперницу из Норвегии Ингрид Ландмарк Тандреволд.