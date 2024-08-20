Немецкая биатлонистка объявила о своей беременности

Янина Хеттих-Вальц дважды завоёвывала серебро чемпионатов мира (ЧМ-2021 в Поклюке и ЧМ-2024 в Нове-Место) и один раз поднималась на третью ступень пьедестала (ЧМ-2024 в Нове-Место). По итогам сезона-2023/2024 немецкая биатлонистка заняла 10-е место в общем зачете.