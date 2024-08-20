Немецкая биатлонистка объявила о своей беременности

Немецкая биатлонистка Янина Хеттих-Вальц поделилась радостным событием в социальных сетях, разместив фотографию с возлюбленным и снимком УЗИ в руках.
«Начинается новое приключение. Мы невероятно счастливы. Увидимся вновь на биатлонных стадионах в следующем сезоне», — написала Хеттих-Вальц в социальных сетях.
Янина Хеттих-Вальц дважды завоёвывала серебро чемпионатов мира (ЧМ-2021 в Поклюке и ЧМ-2024 в Нове-Место) и один раз поднималась на третью ступень пьедестала (ЧМ-2024 в Нове-Место). По итогам сезона-2023/2024 немецкая биатлонистка заняла 10-е место в общем зачете.
«Большой хрустальный глобус» по итогам минувшего сезона достался итальянской биатлонистке Лизе Виттоцци, которая в финальной части сезона обошла соперницу из Норвегии Ингрид Ландмарк Тандреволд.