Биатлонист Логинов получил травму руки

Новостью о травме Александр Логинов поделился в телеграм-канале «Союз трех биатлонистов», который он ведет вместе с Александром Поварницыным и Антоном Бабиковым. Биатлонист сопроводил публикацию фотографией в гипсе.
«20 лет в спорте могут подготовить тебя ко многому, но к отстегнувшемуся роллеру на скорости 40 км/ч подготовиться невозможно. Не прощаюсь», — написал Александр Логинов.
32-летний Логинов является чемпионом мира и двукратным бронзовым призером Олимпийских игр.
Будущий сезон в очередной раз станет внутренним для российских спортсменов. В 2022 году Международный союз биатлонистов (IBU) отстранил россиян и белорусов от международных соревнований.