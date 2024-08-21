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Биатлонист Логинов получил травму руки

Чемпион мира Александр Логинов сообщил о травме руки.

Новостью о травме Александр Логинов поделился в телеграм-канале «Союз трех биатлонистов», который он ведет вместе с Александром Поварницыным и Антоном Бабиковым. Биатлонист сопроводил публикацию фотографией в гипсе.

«20 лет в спорте могут подготовить тебя ко многому, но к отстегнувшемуся роллеру на скорости 40 км/ч подготовиться невозможно. Не прощаюсь», — написал Александр Логинов.

32-летний Логинов является чемпионом мира и двукратным бронзовым призером Олимпийских игр.

Будущий сезон в очередной раз станет внутренним для российских спортсменов. В 2022 году Международный союз биатлонистов (IBU) отстранил россиян и белорусов от международных соревнований.