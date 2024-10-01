В биатлоне выросли призовые для участников Кубка мира и ЧМ

Общий призовой фонд в новом сезоне увеличился до €9,367 млн. Победители и серебряные призеры на этапах Кубка мира как и ранее получат €15 тысяч и €12 тысяч соответственно. Размер призовых увеличился для спортсменов, которые займут третье и четвертое места, до €10 и €8 тысяч соответственно.