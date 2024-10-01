В биатлоне выросли призовые для участников Кубка мира и ЧМ

Общий призовой фонд в новом сезоне увеличился до €9,367 млн. Победители и серебряные призеры на этапах Кубка мира как и ранее получат €15 тысяч и €12 тысяч соответственно. Размер призовых увеличился для спортсменов, которые займут третье и четвертое места, до €10 и €8 тысяч соответственно.
Победитель чемпионата мира по биатлону все-также заработает €25 тысяч. Призеры соревнований получат повышенные выплаты. За второе место размер призовых вырос до €20 тысяч, за третье — до €15 тысяч и за четвертое — до €11 тысяч.
Также спортсмены больше не будут выходить на старт в желтой, синей и красной майках. Действующий чемпион мира в соответствующей дисциплине получит золотой номер.
Чемпионат мира 2025 года по биатлону пройдет с 12 по 23 февраля в Ленцерхайде (Швейцария). В рамках программы турнира будут разыграны 12 комплектов медалей: 8 — в личном зачете, 4 — в эстафетах.
Ранее в Белграде завершил работу конгресс IBU, на котором не рассматривался вопрос о допуске российских и белорусских спортсменов на соревнования под эгидой организации.
«Решение конгресса от 2022 года останется в силе. Это означает, что российские спортсмены не будут участвовать в соревнованиях. В правилах IBU нет положения об участии спортсменов в нейтральном статусе», — приводит слова представителя IBU ТАСС.
В марте 2022 года IBU отстранила российских и белорусских спортсменов от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине. Позже было приостановлено членство национальных федераций России и Беларуси.