Определен состав сборной России на Кубок Содружества в Чайковском

В состав мужской сборной вошли:
Антон Бабиков, Кирилл Бажин, Алексей Вагин, Олег Домичек, Евгений Емерхонов, Роман Ерёмин, Денис Иродов, Иван Колотов, Александр Корнев, Эдуард Латыпов, Александр Логинов, Александр Поварницын, Даниил Серохвостов, Евгений Сидоров, Даниил Усов, Карим Халили.
В состав женской сборной вошли:
Анастасия Гришина, Анна Грухвина, Тамара Дербушева, Кира Дюжева, Анастасия Егорова, Анастасия Зырянова, Ирина Казакевич, Елизавета Каплина, Виктория Метеля, Кристина Резцова, Виктория Сливко, Анастасия Халили, Полина Шевнина, Анастасия Шевченко, Наталия Шевченко, Юлия Шеллер.
20 декабря в Чайковском стартует III этап Кубка Содружества по биатлону с участием российских и белорусских спортсменов. В программе этапа спринт, гонки преследования и гонки с общего старта.