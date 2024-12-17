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Определен состав сборной России на Кубок Содружества в Чайковском

Исполком тренерского совета СБР определил состав мужской и женской сборных России на Альфа-Банк Кубок Содружества.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: Лев Федосеев/ТАСС

В состав мужской сборной вошли:

Антон⁠ ⁠Бабиков, Кирилл ⁠Бажин, Алексей⁠ ⁠Вагин, Олег ⁠Домичек, Евгений Емерхонов, Роман ⁠Ерёмин, Денис Иродов, Иван ⁠Колотов, Александр Корнев, Эдуард⁠ ⁠Латыпов, Александр ⁠Логинов, Александр⁠ ⁠Поварницын, Даниил⁠ ⁠Серохвостов, Евгений Сидоров, Даниил ⁠Усов, Карим ⁠Халили.

В состав женской сборной вошли:

Анастасия⁠ ⁠Гришина, Анна⁠ ⁠Грухвина, Тамара ⁠Дербушева, Кира⁠ ⁠Дюжева, Анастасия⁠ ⁠Егорова, Анастасия ⁠Зырянова, Ирина ⁠Казакевич, Елизавета ⁠Каплина, Виктория⁠ ⁠Метеля, Кристина⁠ ⁠Резцова, Виктория ⁠Сливко, Анастасия ⁠Халили, Полина⁠ ⁠Шевнина, Анастасия ⁠Шевченко, Наталия⁠ Шевченко, Юлия⁠ ⁠Шеллер.

20 декабря в Чайковском стартует III этап Кубка Содружества по биатлону с участием российских и белорусских спортсменов. В программе этапа спринт, гонки преследования и гонки с общего старта.