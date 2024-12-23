Губерниев: Приход в СБР зама по рюмкам приводит к развалу биатлона

В ближайшее время я доведу до сведения министров весь тот звездец, который там происходит. ЦСП и замминистра спорта Алексей Морозов тоже в курсе. Думаю, что Михаил Дегтярев как министр и президент ОКР, примет этот момент к сведению. Я говорил, что с приходом зама по рюмкам будет развал российского биатлона то, что мы сейчас наблюдаем. Когда алкоголь вмешивается в процессы управления командой, это ни к чему хорошему не ведет«, — сказал Губерниев “РБ Спорт”.