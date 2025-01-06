Губерниев рассказал о шансах лыжников и биатлонистов выступить на ОИ

"Тут некоторые известные тренеры по лыжам и биатлону уповают на высшие силы, дескать, вмешаются они и нас допустят до зимней Олимпиады! Сразу скажу, на уровне наших федераций лыж и биатлона контактов с FIS и IBU ноль (баранка)! Я все уже узнал! Но контакты с МОК есть у компетентных людей в России, тут ситуация не выглядит безнадежной! Некоторое понимание у иностранных партнеров присутствует!

