Губерниев рассказал о шансах лыжников и биатлонистов выступить на ОИ

"Тут некоторые известные тренеры по лыжам и биатлону уповают на высшие силы, дескать, вмешаются они и нас допустят до зимней Олимпиады! Сразу скажу, на уровне наших федераций лыж и биатлона контактов с FIS и IBU ноль (баранка)! Я все уже узнал! Но контакты с МОК есть у компетентных людей в России, тут ситуация не выглядит безнадежной! Некоторое понимание у иностранных партнеров присутствует!
Вот на все это и будем уповать! Шанс выступить на зимних Играх, минимальный шанс, у нас есть!!! Майгурова и тем более Вяльбе в международных структурах слушать не будут, причины известны… С одной стороны, известное «бомбометание» по Лондону, с другой — абсолютная пассивность…" — написал Губерниев в своем телеграм-канале.
Ранее Международный союз конькобежцев (ISU) допустил российских и белорусских фигуристов и конькобежцев к участию в отборе на Олимпийские игры 2026 года. Спортивные федерации смогут представить по одному атлету в каждый вид программы в трех видах спорта: фигурном катании, конькобежном спорте и шорт‑треке.
XXV Зимние Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля 2026 года в итальянских городах Милан и Кортина-д’Ампеццо.